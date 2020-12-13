Всі ми знаємо, що таке тонкий та влучний англійський гумор. А хто може представити його краще, як не королівська сім’я Великобританії.

Life24 зібрали для вас найкращі жарти від королівських осіб.

На весіллі

За королівським весіллям споглядав увесь світ. Принц Вільям для того, щоб зняти напруження постійно жартував. Наприклад, сказав, що це "невелика сімейна справа, тільки і всього".

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А ось постійно веселий Гаррі в один момент підійшов до Кейт і з сумним лицем сказав: "Шкодую, що тобі довелося вийти за лисого чоловіка".

Церемонія проходила у Вестмінстерському абатстві / Фото Getty Images

Прихильники чекали, коли оголосять про заручини Меган Маркл та Гаррі. Проте найбільше цього чекав принц Вільям і ось чого:

Ми з Кейт дуже раді за них обох і бажаємо їм щастя. Я ж особисто сподіваюся, що тепер Гаррі буде триматися якомога далі від мого холодильника і припинить красти мою їжу, як він це робив останні кілька років,

– сказав майбутній король.

А коли журналісти запитали Гаррі, як саме він попросив брата бути боярином на весіллі, він відповів: "Звичайно я опустився на одне коліно!". Напевно, це була помста за жарт про лисину.

Про дітей

У 2013 році у Вільяма та Кейт народився перший хлопчик Джордж. Ця радісна новина облетіла весь світ. Особливо радів Гаррі – всі знають про його любов до дітей. І коли журналісти запитали, що тепер змінилося у житті їхньої родини, Гаррі відповів: "Поповнення в родині – це завжди прекрасно. Але я сподіваюся, що Вільям знає, скільки коштують мої послуги в якості няні".



Послуги принца Гаррі коштують дорого \ Фото gettyimages

Не менше радіє внукам і принц Чарльз, якого журналісти запитали, чи він щасливий. А він відповів: "Дуже! А ще добре, що онуків завжди можна віддати назад їх батькам".



Королева та принц з нетерпінням чекали онуків \ Фото SHUTTERSTOCK

А хто найбільше чекав народження первістка, то це королева Єлизавета. Вона сказала, що дає Кейт ще вісім днів. "Від цього залежить, поїду я у відпустку".

Сімейні жарти

Кейт Міддлтон та принц Вільям постійно відвідують благодійні заходи. Іноді, як і всі смертні, запізнюються. Герцогиня одного разу пояснила причину запізнення так: "Вільям довго укладав свою зачіску".



Кейт і Вільям люблять пожартувати один над одним \ Фото з Instagram

Вільям теж любить посміятися над дружиною. Наприклад, про її кулінарні здібності: "Куховарство Кейт можна було б схарактеризувати як "ой, я така худа".

У 2012 році на марафоні у Лондоні принц Гаррі пообіцяв, що в майбутньому році марафон побіжать Вільям і Кейт. Коли в наступному році у Гаррі запитали, де ж його брат з дружиною, він відповів: "Він старий, а вона вагітна".