Все мы знаем, что такое тонкий и точный английский юмор. А кто может представить его лучше, как не королевская семья Великобритании.

Life24 собрали для вас лучшие шутки от королевских особ.

На свадьбе

За королевской свадьбой смотрел весь мир. Принц Уильям для того, чтобы снять напряжение постоянно шутил. Например, сказал, что это "небольшое семейное дело, только и всего".

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А вот постоянно веселый Гарри внезапно подошел к Кейт и с грустным лицом сказал: "Жалею, что тебе пришлось выйти за лысого мужчину".

Церемония проходила в Вестминстерском аббатстве / Фото Getty Images

Сторонники ждали, когда объявят о помолвке Меган Маркл и Гарри. Однако больше всего этого ждал принц Уильям и вот чего:

Мы с Кейт очень рады за них обоих и желаем им счастья. Я лично надеюсь, что теперь Гарри будет держаться подальше от моего холодильника и прекратит воровать мою еду, как он это делал последние несколько лет,

– сказал будущий король.

А когда журналисты спросили Гарри, как он попросил брата быть шафером на свадьбе, он ответил: "Конечно я опустился на одно колено!". Наверное, это была месть за шутку о лысине.

О детях

В 2013 году у Уильяма и Кейт родился первый мальчик Джордж. Эта радостная новость облетела весь мир. Особенно радовался Гарри – все знают о его любви к детям. И когда журналисты спросили, что теперь изменилось в жизни их семьи, Гарри ответил: "Пополнение в семье – это всегда прекрасно. Но я надеюсь, что Уильям знает, сколько стоят мои услуги в качестве няни".

Услуги принца Гарри стоят дорого \ Фото gettyimages

Не менее радуется внукам и принц Чарльз, которого журналисты спросили или он счастлив. А он ответил: "Очень! А еще хорошо, что внуков всегда можно отдать назад их родителям".

Королева и принц с нетерпением ждали внуков \ Фото SHUTTERSTOCK

А кто больше ждал рождения первенца, то это королева Елизавета. Она сказала, что дает Кейт еще восемь дней: "От этого зависит, поеду я в отпуск".

Семейные шутки

Кейт Миддлтон и принц Уильям постоянно посещают благотворительные мероприятия. Иногда, как и все смертные, опаздывают. Герцогиня однажды объяснила причину опоздания так: "Уильям долго заключал свою прическу".

Кейт и Вильям любят пошутить друг над другом \ Фото з Instagram

Уильям тоже любит посмеяться над женой. Например, о ее кулинарных способностях: "Стряпню Кейт можно было бы охарактеризовать как "ой, я такая худая ".

В 2012 году на марафоне в Лондоне принц Гарри пообещал, что в будущем году марафон побегут Уильям и Кейт. Когда в следующем году Гарри спросили, где же его брат с женой, он ответил: "Он старый, а она беременна".