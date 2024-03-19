Як відбуваються гігієнічні процедури в космосі та що потрібно, щоб очистити волосся в умовах невагомості, розповідаємо далі.

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Як астронавти миють голову в космосі

Астронавтка NASA Карен Найберг продемонструвала, як вона миє своє волосся, перебуваючи далеко від Землі.

Жінка стає перед дзеркалом, а тоді за допомогою невеличкого пакета з трубкою наносить теплу воду на волосся і розподіляє рідину по всій довжині руками.

Іноді вода упливає від вас, тож ви намагаєтесь зловити стільки, скільки зможете,

– додає Карен Найберг.

Як жінка миє голову в космосі: дивіться відео

Після цього астронавтка бере ще одну ємність, але вже із шампунем, який не потребує ополіскування, і так само наносить засіб на всю довжину волосся за допомогою гребінця.

Далі, за допомогою рушника, вона витирає корені волосся, прибираючи вологу та залишки шампуню, а потім знову бере пакетик із водою і розповсюджує її по волоссю. Наостанок астронавтка розчісує пасма гребінцем і витирає їх рушником.

Зараз є відчуття чистоти,

– зізнається Карен Найберг.

Після процедури жінка залишає своє волосся висихати. За її словами, вода випарується з кучерів та перетвориться на вологість у повітрі комічного корабля. Потім спеціальна система обробки рідини сконденсує цю вологу та перетворить її на питну воду.