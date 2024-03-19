Как происходят гигиенические процедуры в космосе и что нужно, чтобы очистить волосы в условиях невесомости, рассказываем далее.
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Как астронавты моют голову в космосе
Астронавтка NASA Карен Найберг продемонстрировала, как она моет свои волосы, находясь вдали от Земли.
Женщина становится перед зеркалом, а потом с помощью небольшого пакета с трубкой наносит теплую воду на волосы и распределяет жидкость по всей длине руками.
Иногда вода уплывает от вас, поэтому вы пытаетесь поймать столько, сколько сможете,
– добавляет Карен Найберг.
Как женщина моет голову в космосе: смотрите видео
После этого астронавтка берет еще одну емкость, но уже с шампунем, который не требует ополаскивания, и так же наносит средство на всю длину волос с помощью расчески.
Далее, с помощью полотенца, она вытирает корни волос, убирая влагу и остатки шампуня, а затем снова берет пакетик с водой и распространяет ее по волосам. Напоследок астронавтка расчесывает пряди расческой и вытирает их полотенцем.
Сейчас есть ощущение чистоты,
– признается Карен Найберг.
После процедуры женщина оставляет свои волосы высыхать. По ее словам, вода испарится из кудрей и превратится во влажность в воздухе комического корабля. Затем специальная система обработки жидкости сконденсирует эту влагу и превратит ее в питьевую воду.