Цікаве оголошення з’явилося на аукціонному ресурсі Trade Me цього місяця. Стартова ціна за кімнатну рослину Variegated Minima становила аж 7 тисяч доларів. Але це був лише початок: ставки почали моментально рости.
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Власник уточнив, що рідкісна рослина є дуже барвистою, має тверде стебло і висаджена у 14-сантиметровому горшку. За Variegated Minima потрібно ретельно доглядати: вона "вимагає" багато світла та води.
Листочок Variegated Minima / Фото Trade Me
Користувачі Trade Me одразу увімкнулися: в аукціоні взяли участь аж 248 людей. Вже після першого кола торгів більшість користувачів покинули "змагання" через значну ціну.
У фінальному раунді взяли участь лише двоє людей. Переможець був готовий заплатити понад 19 тисяч доларів.
В останні хвилини за аукціоном стежили понад 100 тисяч людей, – розповів прес-секретар ресурсу Міллі Сільвестр.
За цю рослину змагалися 248 людей / Фото Trade Me
На думку керівника відділу маркетингу Оклендськоо університету Бодо Ланга, це цілком нормально, що люди готові викласти такі гроші за рідкісну квітку. Адже в умовах пандемії багато хто відкрив для себе нові зацікавлення.
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Люди хочуть проявити себе і робити це різноманітно. Рідкісна та дорога рослина – чудовий варіант для цього, – стверджує він.