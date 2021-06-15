Интересное объявление появилось на аукционном ресурсе Trade Me в этом месяце. Стартовая цена за комнатное растение Variegated Minima была 7 тысяч долларов. Но это было только начало: ставки начали моментально расти.

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Владелец уточнил, что редкое растение очень красочное, имеет твердый стебель и высажено в 14-сантиметровом горшке. За Variegated Minima нужно тщательно ухаживать: оно "требует" много света и воды.

Листок Variegated Minima / Фото Trade Me

Пользователи Trade Me сразу включились: в аукционе приняли участие 248 человек. Уже после первого круга торгов большинство пользователей покинули "соревнования" из-за значительной цены.

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В финальном раунде приняли участие только два человека. Победитель заплатил более 19 тысяч долларов.

В последние минуты за аукционом следили более 100 тысяч человек, – рассказал пресс-секретарь ресурса Милли Сильвестр.

За это растение соревновались 248 людей / Фото Trade Me

По мнению руководителя отдела маркетинга Оклендского университета Бодо Ланга, это вполне нормально, что люди готовы выложить такие деньги за редкий цветок. Ведь в условиях пандемии многие открывают для себя новые интересы.

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У людей развилось стремление к самовыражению и разнообразию. Редкое и дорогое растение – отличный вариант для этого, – утверждает он.