У чому суть незвичної інсталяції та як музей планує захищати жіночий простір, розповідаємо далі.

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Як музей можуть перетворити на туалет, щоб не пускати чоловіків всередину

Інсталяція під назвою Ladies Lounge, відкрита в Музеї старого та нового мистецтва в австралійському місті Гобарті, створена лише для жінок. Там представлені роботи відомих митців – від Пікассо до Сідні Нолана. Однак тим, хто не представиться як жінка, побачити ці роботи не вийде.

Один з відвідувачів музею Джейсон Лау стверджує, що відмова чоловікам у вході є дискримінацією. Він вважає, що це є порушенням Закону про боротьбу з дискримінацією та подав офіційну антидискримінаційну скаргу.

Натомість художниця-організаторка Ladies Lounge Кірша Каечеле вважає, що те, що чоловіки "переживають відмову – це витвір мистецтва", і вона навіть "рада", що ця справа потрапила до цивільного та адміністративного суду.

Кірша Каечеле сказала, що вона "художниця, яка працює у світі", тож це була її мрія, щоб робота залишила музей і потрапила у сферу світу – абсолютно новий простір.

Було дуже цікаво оживляти твори мистецтва в залі суду,

– додала вона.

Авторка інсталяції: дивіться фото

Під час свого захисту авторка описала життєвий досвід австралійських жінок із дискримінацією та відчуженням, включно з забороною працювати в державному секторі після заміжжя та отриманням нижчої заробітної плати, ніж чоловіки, за ту саму роботу

Щоб обійти судову постанову, Кірша Каечеле планує зробити Ladies Lounge "відповідним" до норм. Це передбачає перетворення вітальні, вкритої оксамитом, на жіночий туалет і церкву, що, як вона стверджує, дозволить продовжувати допускати туди тільки жінок.

Команда юристів спиратиметься на тлумачення трибуналом розділу Закону про боротьбу з дискримінацією, який передбачає, що людина має право дискримінувати іншу людину в ситуації, яка спрямована на забезпечення рівних можливостей для групи людей, які перебувають у невигідному становищі або мають особливу потребу через, зокрема, стать.

Наприклад, клуби лише для чоловіків чи спортивні зали лише для жінок, можуть працювати відповідно до такого тлумачення.

Крім того, Кірша Каечеле каже, що ця справа з високими ставками викликала відчуття, що її твір мистецтва оживає і воно готова боротися аж до Верховного суду. Тим більше художниця вважає, що мистецтво може відігравати значну роль у сприянні рівним можливостям не лише через досвід, а й через розмову, зокрема, виправляючи минуле відчуження жінок.