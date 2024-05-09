В чем суть необычной инсталляции и как музей планирует защищать женское пространство, рассказываем далее.

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Как музей могут превратить в туалет, чтобы не пускать мужчин внутрь

Инсталляция под названием Ladies Lounge, открыта в Музее старого и нового искусства в австралийском городе Гобарти, создана только для женщин. Там представлены работы известных художников – от Пикассо до Сидни Нолана. Однако тем, кто не представится как женщина, увидеть эти работы не получится.

Один из посетителей музея Джейсон Лау утверждает, что отказ мужчинам во входе является дискриминацией. Он считает, что это является нарушением Закона о борьбе с дискриминацией и подал официальную антидискриминационную жалобу.

Зато художница-организатор Ladies Lounge Кирша Каечеле считает, что то, что мужчины "переживают отказ – это произведение искусства", и она даже "рада", что это дело попало в гражданский и административный суд.

Кирша Каечеле сказала, что она "художница, которая работает в мире", и это была ее мечта, чтобы работа покинула музей и попала в сферу мира – совершенно новое пространство.

Было очень интересно оживлять произведения искусства в зале суда,

– добавила она.

Автор инсталляции: смотрите фото

Во время своей защиты автор описала жизненный опыт австралийских женщин с дискриминацией и отчуждением, включая запрет работать в государственном секторе после замужества и получением более низкой заработной платы, чем мужчины, за ту же работу

Чтобы обойти судебное постановление, Кирша Каечеле планирует сделать Ladies Lounge "соответствующим" нормам. Это предполагает превращение гостиной, покрытой бархатом, в женский туалет и церковь, что, как она утверждает, позволит продолжать допускать туда только женщин.

Команда юристов будет опираться на толкование трибуналом раздела Закона о борьбе с дискриминацией, который предусматривает, что человек имеет право дискриминировать другого человека в ситуации, которая направлена на обеспечение равных возможностей для группы людей, которые находятся в невыгодном положении или имеют особую потребность из-за, в частности, пола.

Например, клубы только для мужчин или спортивные залы только для женщин, могут работать в соответствии с таким толкованием.

Кроме того, Кирша Каечеле говорит, что это дело с высокими ставками вызвало ощущение, что ее произведение искусства оживает и она готова бороться вплоть до Верховного суда. Тем более, художница считает, что искусство может играть значительную роль в содействии равным возможностям не только через опыт, но и через разговор, в частности, исправляя прошлое отчуждение женщин.