110-річна бабуся стала справжньою зіркою тіктоку – вона вразила користувачів соцмережі своїм прекрасним співом.

Джерело: BBC

Ема Хокінс народилася ще в далекому 1911 році. З самого дитинства жінка мріяла стати відомою співачкою та актрисою і впевнено йшла до своєї цілі.

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У підлітковому віці вона гастролювала разом із творчою групою по всій Великій Британії. Та все закінчилося дуже швидко – мама жінки вважала це заняття непристойним для молодої дівчини.

Ема Хокінс у молодості / Фото Hannah Freeman

З того часу Ема продовжувала співати для себе. Але мрії про велику сцену її покинули. Та успіх все одно чекав на талановиту жінку – він прийшов до неї через цілих 100 років!

Ема Хокінс – нещодавнє фото / Фото Hannah Freeman

Одного разу правнук бабусі Саша зняв відео, як вона собі співала, сидячи у кріслі. Мама хлопця жартома запропонувала поділитися цим у тіктоці. Хлопець сприйняв ідею всерйоз і за кілька хвилин опублікував відео.

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Результат здивував усіх – за кілька днів відео набрало понад 100 тисяч переглядів та безліч добрих коментарів. Люди були вдячні, що хлопець поділився прекрасним співом своєї бабусі.