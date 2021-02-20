Бабушка всю жизнь хотела стать певицей – ее мечта осуществилась в 110 лет: трогательное видео
110-летняя бабушка стала настоящей звездой тиктока – она поразила пользователей соцсети своим прекрасным пением.
Источник: BBC
Эмма Хокинс родилась еще в далеком 1911 году. С самого детства женщина мечтала стать известной певицей и актрисой. Она уверенно шла к своей цели.
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В подростковом возрасте Эмма гастролировала вместе с творческой группой по всей Великобритании. Но все закончилось очень быстро – мама женщины считала это занятие зазорным для молодой девушки.
Эмма Хокинс в молодости / Фото Hannah Freeman
С тех пор Эмма продолжала петь для себя. Но мечты о большой сцене ее покинули. Не тут то было! Успех все равно ждал на талантливую женщину – он пришел к ней через целых 100 лет!
Эмма Хокинс – недавнее фото / Фото Hannah Freeman
Однажды правнук бабушки Саша снял видео, как она себе пела, сидя в кресле. Мама парня в шутку предложила поделиться этим в тиктоке. Парень воспринял идею всерьез и через несколько минут опубликовал видео.
Результат удивил всех – за несколько дней видео набрало более 100 тысяч просмотров и множество хороших комментариев. Люди были благодарны, что парень поделился прекрасным пением своей бабушки.
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