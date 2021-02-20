110-летняя бабушка стала настоящей звездой тиктока – она ​​поразила пользователей соцсети своим прекрасным пением.

Источник: BBC

Эмма Хокинс родилась еще в далеком 1911 году. С самого детства женщина мечтала стать известной певицей и актрисой. Она уверенно шла к своей цели.

Интересно Могла быть моделью: девушка бросила все и стала водителем автобуса

В подростковом возрасте Эмма гастролировала вместе с творческой группой по всей Великобритании. Но все закончилось очень быстро – мама женщины считала это занятие зазорным для молодой девушки.

Эмма Хокинс в молодости / Фото Hannah Freeman

С тех пор Эмма продолжала петь для себя. Но мечты о большой сцене ее покинули. Не тут то было! Успех все равно ждал на талантливую женщину – он пришел к ней через целых 100 лет!

Эмма Хокинс – недавнее фото / Фото Hannah Freeman

Однажды правнук бабушки Саша снял видео, как она себе пела, сидя в кресле. Мама парня в шутку предложила поделиться этим в тиктоке. Парень воспринял идею всерьез и через несколько минут опубликовал видео.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Результат удивил всех – за несколько дней видео набрало более 100 тысяч просмотров и множество хороших комментариев. Люди были благодарны, что парень поделился прекрасным пением своей бабушки.