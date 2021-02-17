Могла быть моделью: девушка бросила все и стала водителем автобуса
Жительница британского Эссекса Джоди Ли Фокс постоянно получает нестандартные комплименты. Еще бы – она работает водителем общественного транспорта, хотя с такой внешностью могла бы пойти в модели.
Источник: Yahoo
Неожиданно, но Джоди всю жизнь хотела стать водителем автобуса. Освоить новую профессию помог обычный случай, который полностью изменил ее жизнь. 21-летняя Джоди бросила работу сиделки и была в поиске новых вызовов.
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Когда я уволилась с работы сиделки, то поняла, что мне всегда хотелось управлять автобусом. С самого детства я всегда садилась ближе к водителю. Да и очень люблю водить автомобиль. Я счастлива, потому что моя мечта действительно сбылась, – рассказывает девушка.
Эффктная водительница автобуса Джоди Ли Фокс / Фото Instagram Jodie Leigh Fox
С этого времени прошло уже три года, но жители Эссекса до сих пор не могут привыкнуть к столь эффектной водительнице. Они говорят ей невероятные комплименты, многие из которых довольно некорректны. Мужчины часто намекают, что с такой внешностью она могла бы пойти в модели.
Джоди вместе со своим автобусом / Фото Instagram Jodie Leigh Fox
Люди часто говорят, что я слишком красивая, чтобы быть водителем автобуса. С другой стороны, женщины порой отмечают мою прическу, макияж и маникюр – это действительно приятно, – говорит Джоди.
Девушка пытается бороться со стереотипом, что водитель – это легкая профессия. На самом деле, чтобы начать управлять автобусом в Британии, нужно пройти тест по английскому языку, математике и еще 5 дополнительных модулей. Только после этого вы сможете сдавать теорию.
Фото Instagram Jodie Leigh Fox
Джоди очень довольна работой и планирует работать здесь до пенсии. Ведь девушка уверена – она нашла дело своей жизни.
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