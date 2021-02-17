Мешканка британського Ессекса Джоді Лі Фокс постійно отримує нестандартні компліменти. Ще б пак – вона працює водієм громадського транспорту, хоча із такою зовнішністю могла б піти в моделі.

Джерело: Yahoo

Несподівано, але Джоді все життя хотіла стати водієм автобуса. Освоїти нову професію допоміг звичайний випадок, який повністю змінив її життя. 21-річна Джоді кинула роботу доглядальниці і була в пошуку нових викликів.

Цікаво Дивовижний талант: хлопець створює неймовірні композиції на звичайному листі

Коли я звільнилася з роботи доглядальниці, то зрозуміла, що мені завжди хотілося керувати автобусом. Ще з самого дитинства я завжди сідала ближче до водія. Та й дуже люблю водити автомобіль. Я щаслива, бо моя мрія справді збулася, – розповідає дівчина.

Ефектна водійка автобусу Джоді Лі Фокс / Фото Instagram Jodie Leigh Fox

З цього часу минуло вже три роки, але мешканці Ессекса досі не можуть звикнути до настільки ефектної водійки. Вони говорять їй безліч компліментів, багато з яких досить некоректні. Чоловіки часто натякають, що із такою зовнішністю вона могла б піти в моделі.

Джоді разом зі своїм автобусом / Фото Instagram Jodie Leigh Fox

Люди часто кажуть, що я занадто красива, щоб бути водієм автобуса. З іншого боку, жінки деколи відзначають мою зачіску, макіяж та манікюр – це справді приємно, – говорить Джоді.

Дівчина намагається боротися зі стереотипом, що водій – це легка професія. Насправді, щоб почати керувати автобусом в Британії, потрібно пройти тест з англійської мови, математики та ще 5 додаткових модулів. Тільки після цього ви зможете здавати теорію.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Фото Instagram Jodie Leigh Fox

Джоді дуже задоволена роботою і планує працювати тут до пенсії. Адже дівчина впевнена – вона знайшла справу свого життя.