Могла бути моделлю: дівчина кинула все і стала водієм автобуса
Мешканка британського Ессекса Джоді Лі Фокс постійно отримує нестандартні компліменти. Ще б пак – вона працює водієм громадського транспорту, хоча із такою зовнішністю могла б піти в моделі.
Джерело: Yahoo
Несподівано, але Джоді все життя хотіла стати водієм автобуса. Освоїти нову професію допоміг звичайний випадок, який повністю змінив її життя. 21-річна Джоді кинула роботу доглядальниці і була в пошуку нових викликів.
Цікаво Дивовижний талант: хлопець створює неймовірні композиції на звичайному листі
Коли я звільнилася з роботи доглядальниці, то зрозуміла, що мені завжди хотілося керувати автобусом. Ще з самого дитинства я завжди сідала ближче до водія. Та й дуже люблю водити автомобіль. Я щаслива, бо моя мрія справді збулася, – розповідає дівчина.
Ефектна водійка автобусу Джоді Лі Фокс / Фото Instagram Jodie Leigh Fox
З цього часу минуло вже три роки, але мешканці Ессекса досі не можуть звикнути до настільки ефектної водійки. Вони говорять їй безліч компліментів, багато з яких досить некоректні. Чоловіки часто натякають, що із такою зовнішністю вона могла б піти в моделі.
Джоді разом зі своїм автобусом / Фото Instagram Jodie Leigh Fox
Люди часто кажуть, що я занадто красива, щоб бути водієм автобуса. З іншого боку, жінки деколи відзначають мою зачіску, макіяж та манікюр – це справді приємно, – говорить Джоді.
Дівчина намагається боротися зі стереотипом, що водій – це легка професія. Насправді, щоб почати керувати автобусом в Британії, потрібно пройти тест з англійської мови, математики та ще 5 додаткових модулів. Тільки після цього ви зможете здавати теорію.
Фото Instagram Jodie Leigh Fox
Джоді дуже задоволена роботою і планує працювати тут до пенсії. Адже дівчина впевнена – вона знайшла справу свого життя.
Поділитися новиною