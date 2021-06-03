Останні 16 років жінка проживає у закладі для літніх людей. Але вона зовсім не сумує: постійно заводить знайомства та прекрасно проводить час із новими друзями.
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Вечірка на 104 день народження Віолетти була дуже особливою. Вона вперше за рік зустрілася зі своїми рідними, які не могли приїхати через пандемію Covid-19. Вони приготували їй святковий торт та затіяли прекрасну вечірку.
Родичі та друзі Віолетти / Скриншот Khon2
Люди часто питаються у Віолетти, як їй вдалося прожити стільки років. Жінка не приховує свого секрету. У неї чудові гени: її батьки прожив 94 роки.
Та Віолетта жартома каже, що для довголіття потрібні ще два компоненти!
У Віолетти чудове почуття гумору. Коли я питаюся в неї, як вона зуміла дожити до 104 років, вона відповідає, що їй допомогла любов і дуже-дуже багато морозива, – сказала подружка бабусі.
Бабуся була дуже щаслива / Скриншот Khon2
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Сім’я Віолетти дивується, наскільки вона бадьора у свої 104 роки. Жінка досі знайомиться із людьми, любить поспілкуватися та зіграти у японські карти "ханафуда". А ще – навколо бабусі завжди витає атмосфера позитиву та добра. І ще трішки морозива!