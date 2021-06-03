Последние 16 лет женщина проживает в заведении для пожилых людей. Но она совсем не унывает: постоянно заводит знакомства и прекрасно проводит время с новыми друзьями.

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Вечеринка на 104 день рождения Виолетты была очень особенной. Она впервые за год встретилась со своими родными, которые не могли приехать из-за пандемии Covid-19. Они приготовили ей праздничный торт и затеяли прекрасную вечеринку.

Родственники и друзья Виолетты / Скриншот Khon2

Люди часто спрашивают у Виолетты, как ей удалось прожить столько лет. Женщина не скрывает своего секрета. У нее замечательные гены: ее папа прожил 94 года.

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Но Виолетта в шутку говорит, что для долголетия нужны еще два компонента!

В Виолетты замечательное чувство юмора. Когда я спрашиваю у нее, как она сумела дожить до 104 лет, она отвечает, что ей помогла любовь и очень-очень много мороженого, – сказала подружка бабушки.

Бабушка была очень счастлива / Скриншот Khon2

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Семья Виолетты удивляется, насколько она бодра в свои 104 года. Женщина до сих пор знакомится с людьми, любит пообщаться и сыграть в японские карты "ханафуда". А еще – вокруг бабушки всегда витает атмосфера позитива и добра. И еще немного мороженого!