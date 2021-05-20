Бабуся витратила 30 тисяч євро, щоб покрити все тіло татуюваннями: фото

Керстін Трістан – епатажна німецька бабуся, яка ну дуже любить татуювання. Практично все тіло жінки "забите" різноманітними малюнками.

Все почалося із яскравого татуювання на руці п’ять років тому. Після цього Керстін просто не змогла зупинитися: малюнки з’являлися один за одним.

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Виглядає це справді ефектно. Особливо, якщо врахувати, що жінці вже за 50 років!

Керстін пояснила, чому їй настільки сподобалися татуювання. Вона переконана, що малюнки "заряджають" життєвою енергію. І справді, на більшості фото жінка виглядає на 10-20 років молодшою.

Мабуть, щоб розглянути кожне татуювання Керстін, треба витратити кілька годин. Однак з першого погляду видно, що жінці дуже подобаються малюнки із яскравими квітами та метеликами. Ще одна родзинка – портрети казкових персонажів.

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Керстін зовсім не боїться виглядати яскраво. У своєму інстаграмі жінка публікує досить відверті фотографії, які дуже подобаються її фанатам. Зараз на епатажну пані підписані понад 156 тисяч людей.