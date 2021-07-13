Як їй це вдається – дивуються навіть співробітники 98-річної Джейн. Одна з її колег зняла відео у тіктоці maggiehusvar про працелюбну бабусю, яка у свої роки витримує повну робочу зміну у супермаркеті. Лише два дні – і ролик вже переглянули понад 6 мільйонів разів!

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Перше, що здивувало користувачів соцмережі, – зовнішність бабусі. Погодьтеся, вона просто неймовірно виглядає як на свій вік. Хоч жінці вже через кілька днів стукне 99 років, Джейн взагалі не збирається зупинятися.

98-річна Джейн разом із співробітницею / Скриншот тікток maggiehusvar

– Дивіться, Джейн, це тікток. Скажіть усім, скільки вам років?

– 99 років. Ну, ще ні. Але в липні мені вже буде 99 років.

– Ви маєте дуже багато фанатів у тіктоці. Що б ви хотіли їм сказати? Якусь маленьку пораду…

– Рухайтеся лише вперед!

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Співробітниця, яка знімала відео, пояснила, що Джейн надзвичайно подобається робота у супермаркеті. Її філософія дуже проста і важлива: вона хоче отримувати задоволення і радість від кожного моменту в житті.

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Підписники дівчини були вражені настільки цілеспрямованою та працьовитою бабусею. Багато хто здивувався від того, як Джейн виглядає: