Как ей это удается – удивляются даже сотрудники 98-летней Джейн. Одна из ее коллег сняла видео в тиктоке maggiehusvar о трудолюбивой бабушке, которая в свои годы выдерживает полную рабочую смену в супермаркете. Только два дня – и ролик просмотрели более 6 миллионов раз!
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Первое, что удивило пользователей соцсети, – внешность бабушки. Согласитесь, она просто невероятно выглядит для своих лет. Хотя женщине уже через несколько дней стукнет 99, Джейн вообще не собирается останавливаться.
98-річна Джейн вместе с сотрудницей / Скриншот тикток maggiehusvar
– Смотрите, Джейн, это тикток. Скажите всем, сколько вам лет?
– 99 лет. Ну, еще нет. Но в июле мне уже будет 99 лет.
– У вас очень много фанатов в тиктоке. Что бы вы хотели им сказать? Какой-то маленький совет...
– Двигайтесь только вперед!
Сотрудница, которая снимала видео, объяснила, что Джейн очень нравится работа в супермаркете. Ее философия очень проста и интересна: она хочет получать удовольствие и радость от каждого момента в жизни.
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Подписчики девушки были поражены от столь целенаправленной и трудолюбивой бабушки. Многие удивился от того, как Джейн выглядит:
- 99? Хочу выглядеть так же в свои 99 лет
- 99? Она выглядит значительно моложе. Люблю ее!
- 99 лет? Мне казалось, что ей 70.