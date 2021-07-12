16-летняя британка Пэрис Леджер недавно просто таки "взорвала" тикток историей о своей семье. Блогерша утверждает, что незнакомцы постоянно не верят, что эта женщина – ее мама. Однако она из-за этого не расстраивается, а наоборот – радуется.

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Как выглядит 16-летняя Пэрис / Скриншот тикток paris.ledger

В начале видео Пэрис стоит перед камерой, а через несколько секунд она неожиданно демонстрирует свою маму. Женщина действительно молодо выглядит. Но на это есть вполне логичное объяснение.

Как выглядит мама Пэрис / Скриншот тикток paris.ledger

Оказывается, что между мамой и дочерью очень небольшая разница в возрасте. Мама родила Пэрис еще в 13 лет: сейчас девочке – 16, а маме – 29.

Видео стало довольно популярным в соцсети: его уже посмотрели более 600 тысяч раз. Пользователи тиктока положительно отреагировали на такой интересный ролик:

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  • Без комментариев, вы оба прекрасны.
  • Мама родила меня в 15, у нас похожая ситуация.
  • У вас меньше разница в возрасте, чем у меня и моего брата.
  • Ваша мама пожертвовала всеми беззаботными днями после школы, чтобы воспитать такую ​​красивую девушку и повеселиться с ней.