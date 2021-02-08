У Великій Британії сталася найзворушливіша історія цієї зими: 81-річна бабуся Мевіс нарешті зустрілася зі своїм 83-річним чоловіком Стенлі Харбором, якого закрили в домі престарілих через пандемію COVID-19. Вони не бачилися цілий рік.

Джерело: Manchester Evening News

Пара прожила разом понад 60 років. Стенлі та Мевіс познайомилися ще у кінці 50-х і одразу зрозуміли – вони хочуть одружитися. Роки пройшли – подружжя виростило двох синів, які подарували їм трьох внуків та правнука.

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Все було прекрасно. Але наприкінці 2019 року у Стенлі загострилася деменція – чоловік переїхав у дім престарілих, де його регулярно провідувала дружина Мевіс.

Востаннє вони бачилися ще в лютому минулого року. Далі почався усім знайомий сценарій: пандемія, локдаун, заборона на відвідини. Лише через рік вони зустрілися знову – Мевіс не змогла стримати сліз. Тепер вона житиме разом із чоловіком.

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Я не можу повірити, що зустрівся з Мевіс. Це було схоже на сон, – розповів чоловік

Я неймовірно рада знову побачити Стенлі. Ви не уявляєте, як за ним сумувала. Я навіть не стрималася і заплакала. Я дуже щаслива і більше ніколи не хочу розставатися. Без нього я відчуваю себе втраченою, – розповіла бабуся.

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Персонал закладу організував для пари красиву романтичну вечерю, на яку бабуся з дідусем чекали цілий рік.