В Великой Британии произошла наиболее трогательная история этой зимы: 81-летняя бабушка Мэвис наконец-то встретилась со своим 83-летним мужем Стэнли Харбором, которого закрыли в доме престарелых из-за пандемии COVID-19. Они не виделись целый год.

Источник: Manchester Evening News

Пара прожила вместе более 60 лет. Стэнли и Мэвис познакомились еще в конце 50-х и сразу поняли – они хотят пожениться. Годы прошли – супруги вырастили двух сыновей, которые подарили им трех внуков и правнука.

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Все было прекрасно. Но в конце 2019 года в Стэнли обострилась деменция – мужчина переехал в дом престарелых, где его регулярно навещала жена Мэвис.

Последний раз они виделись еще в феврале прошлого года. Далее начался всем знакомый сценарий: пандемия, локдаун, запрет на посещение. Лишь через год они встретились снова – Мэвис не смогла сдержать слез. Теперь она будет жить вместе с мужем.

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Я не могу поверить, что встретился с Мэвис. Это было похоже на сон, – рассказал дедушка.

Я невероятно рада снова увидеть Стэнли. Вы не представляете, как за ним скучала. Я даже не удержалась и заплакала. Я очень счастлива и больше никогда не хочу расставаться. Без него я чувствую себя потерянной, – рассказала бабушка.

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Персонал заведения организовал для пары красивый романтический ужин, на который бабушка с дедушкой ждали целый год.