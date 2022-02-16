Наречений звернувся за порадою до користувачів розважального ресурсу Reddit: кохана хоче, щоб тато вибачився; а він вважає, що наречена занадто агресивно відреагувала на конфлікт його батьків. Ситуацію не вдалося владнати навіть через кілька тижнів після весілля.
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Все сталося раптово
Конфлікт між батьками нареченого відбувся під час спільної фотосесії. Тоді вони трішки сперечалися один з одним. Ніхто не очікував, що батько зробить з цього виставу.
Мама завжди поводить себе стримано серед людей. Я чув, як вони трохи сварилися під час зйомок. Він спитався, чи любить вона його більше, ніж свою роботу. Мама відповіла: "Чесно кажучи, ні. Я не думаю, що коли-небудь зможу когось любити більше, ніж свою роботу". Він зняв обручку і віддав їй, – розповідає автор.
Батько запропонував розійтися мамі під час весілля сина / Фото Unsplash
Неприємну ситуацію побачили усі гості. До батьків одразу ж підійшли бабуся з дідусем і, за словами автора, влаштували "справжню сцену". Вони кричали на нього, а опісля майже вся рідня пішла з весілля на прохання нареченої.
"Моя дружина розлютилася і хотів, щоб всіх вигнали. Бабусю та дідуся попросили піти. Але я хотів, щоб тато залишився. Пізніше мама сама пішла", – згадує хлопець.
Наречена вважає, що тато має вибачитися
Дівчина напряму сказала, що втратила повагу до його батька. І хоче, щоб він негайно вибачився за свою виставу. Наречений стверджує, що тато просто не міг по-іншому відреагувати.
Я сказав, що вона (наречена, – Life 24) була безсердечною. Їй потрібно зрозуміти, що йому було боляче. Він не хотів нічого зруйнувати. Я вважаю, що він не має вибачатися, бо не спровокував цю драму. Вона звинуватила мене, що я недостатньо піклувався про наше весілля, – завершив автор.
Під дописом користувачі Reddit залишили понад тисячу коментарів. Більшість людей переконані, що тато неправий в цій ситуації:
- Зі всіх днів батько вибирає весільну церемонію і драматично вимагає розлучення…
- Батько вирішив обговорити це на весіллі, знаючи, що твоя мама стримано поводить себе на людях. Він знав, що жінка не буде влаштовувати сцен. Він досить егоїстичний, бо використав твоє весілля заради цього. Ясно, що батько має вибачитися. І ви маєте вибачитися перед дружиною, що не звернули увагу на її почуття з приводу цієї ситуації.
- Повністю продуманий хід з боку батька. Він знав, що робив. Використовувати весілля для розлучення – егоїстично.