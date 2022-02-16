Жених обратился за советом к пользователям развлекательного ресурса Reddit: любимая хочет, чтобы отец извинился; он же считает, что невеста слишком агрессивно отреагировала на конфликт его родителей. Ситуацию не удалось уладить даже спустя несколько недель после свадьбы.

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Все случилось внезапно

Конфликт между родителями жениха произошел во время совместной фотосессии. Тогда они немного спорили друг с другом.

Мама всегда ведет себя сдержанно среди людей. Я слышал, как они ссорились во время съемок. Он спросил, любит ли она его больше, чем свою работу. Мама ответила: "Честно говоря, нет. Я не думаю, что когда-нибудь смогу кого любить больше, чем свою работу". Он снял кольцо и отдал ей, – рассказывает автор.

Отец предложил разойтись маме во время свадьбы сына / Фото Unsplash

Неприятную ситуацию увидели все гости. К родителям сразу подошли бабушка с дедушкой и, по словам автора, устроили "настоящую сцену". Они кричали на него, а потом почти вся родня ушла со свадьбы по просьбе невесты.

"Моя жена разозлилась и хотела, чтобы всех выгнали. Бабушку и дедушку попросили уйти. Но я хотел, чтобы папа остался. Позже мама сама ушла", – вспоминает парень.

Невеста считает, что отец должен извиниться

Девушка прямо сказала, что потеряла уважение к его отцу. И хочет, чтобы он немедленно извинился за свой спектакль. Жених утверждает, что папа просто не мог по-другому отреагировать.

Я сказал, что она (невеста – Life 24) была бессердечной. Ей нужно понять, что ему было больно. Он не хотел ничего разрушить. Я считаю, что он не должен извиняться, потому что не спровоцировал эту драму. Она обвинила меня, что я недостаточно заботился о нашей свадьбе, – заключил автор.

Под постом пользователи Reddit оставили более тысячи комментариев. Большинство людей убеждены, что папа неправ в этой ситуации: