Жених обратился за советом к пользователям развлекательного ресурса Reddit: любимая хочет, чтобы отец извинился; он же считает, что невеста слишком агрессивно отреагировала на конфликт его родителей. Ситуацию не удалось уладить даже спустя несколько недель после свадьбы.
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Все случилось внезапно
Конфликт между родителями жениха произошел во время совместной фотосессии. Тогда они немного спорили друг с другом.
Мама всегда ведет себя сдержанно среди людей. Я слышал, как они ссорились во время съемок. Он спросил, любит ли она его больше, чем свою работу. Мама ответила: "Честно говоря, нет. Я не думаю, что когда-нибудь смогу кого любить больше, чем свою работу". Он снял кольцо и отдал ей, – рассказывает автор.
Отец предложил разойтись маме во время свадьбы сына / Фото Unsplash
Неприятную ситуацию увидели все гости. К родителям сразу подошли бабушка с дедушкой и, по словам автора, устроили "настоящую сцену". Они кричали на него, а потом почти вся родня ушла со свадьбы по просьбе невесты.
"Моя жена разозлилась и хотела, чтобы всех выгнали. Бабушку и дедушку попросили уйти. Но я хотел, чтобы папа остался. Позже мама сама ушла", – вспоминает парень.
Невеста считает, что отец должен извиниться
Девушка прямо сказала, что потеряла уважение к его отцу. И хочет, чтобы он немедленно извинился за свой спектакль. Жених утверждает, что папа просто не мог по-другому отреагировать.
Я сказал, что она (невеста – Life 24) была бессердечной. Ей нужно понять, что ему было больно. Он не хотел ничего разрушить. Я считаю, что он не должен извиняться, потому что не спровоцировал эту драму. Она обвинила меня, что я недостаточно заботился о нашей свадьбе, – заключил автор.
Под постом пользователи Reddit оставили более тысячи комментариев. Большинство людей убеждены, что папа неправ в этой ситуации:
- Со всех дней отец выбирает свадебную церемонию и драматически требует развода...
- Отец решил обсудить это на свадьбе, зная, что твоя мама сдержанно ведет себя на людях. Он знал, что жена не будет устраивать сцены. Он довольно эгоистичен, потому что использовал твою свадьбу ради этого. Ясно, что отец должен извиниться. И вы должны извиниться перед женой, что не обратили внимание на ее чувства по поводу этой ситуации.
- Полностью продуманный ход со стороны отца. Он знал, что делал. Использовать свадьбу для развода – эгоистично.