Батьки нареченого розлучилися в нього на весіллі: причина здивувала всіх

Наречена звинувачує свого новоспеченого тестя в тому, що він ледь не зруйнував її весілля. Чоловік влаштував скандал посеред свята й запропонував дружині розлучитися.

Наречений звернувся за порадою до користувачів розважального ресурсу Reddit: кохана хоче, щоб тато вибачився; а він вважає, що наречена занадто агресивно відреагувала на конфлікт його батьків. Ситуацію не вдалося владнати навіть через кілька тижнів після весілля.

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Все сталося раптово

Конфлікт між батьками нареченого відбувся під час спільної фотосесії. Тоді вони трішки сперечалися один з одним. Ніхто не очікував, що батько зробить з цього виставу.

Мама завжди поводить себе стримано серед людей. Я чув, як вони трохи сварилися під час зйомок. Він спитався, чи любить вона його більше, ніж свою роботу. Мама відповіла: "Чесно кажучи, ні. Я не думаю, що коли-небудь зможу когось любити більше, ніж свою роботу". Він зняв обручку і віддав їй, – розповідає автор.

Батько запропонував розійтися мамі під час весілля сина / Фото Unsplash

Неприємну ситуацію побачили усі гості. До батьків одразу ж підійшли бабуся з дідусем і, за словами автора, влаштували "справжню сцену". Вони кричали на нього, а опісля майже вся рідня пішла з весілля на прохання нареченої.

"Моя дружина розлютилася і хотів, щоб всіх вигнали. Бабусю та дідуся попросили піти. Але я хотів, щоб тато залишився. Пізніше мама сама пішла", – згадує хлопець.

Наречена вважає, що тато має вибачитися

Дівчина напряму сказала, що втратила повагу до його батька. І хоче, щоб він негайно вибачився за свою виставу. Наречений стверджує, що тато просто не міг по-іншому відреагувати.

Я сказав, що вона (наречена, – Life 24) була безсердечною. Їй потрібно зрозуміти, що йому було боляче. Він не хотів нічого зруйнувати. Я вважаю, що він не має вибачатися, бо не спровокував цю драму. Вона звинуватила мене, що я недостатньо піклувався про наше весілля, – завершив автор.

Під дописом користувачі Reddit залишили понад тисячу коментарів. Більшість людей переконані, що тато неправий в цій ситуації: