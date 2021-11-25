Таку поведінку дівчини не оцінили ані батьки, ані коментатори у соцмережі. Детальніше про цю історію читайте далі.

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Дівчині не сподобався подарунок

Прісцила сподівається, що це жарт, і батьки їй насправді не подарують мінівен на її 18 день народження. Це вона повідомила на відео, яке опублікувала у тіктоці. Після цього її назвали "виродком".

У п'ятницю мій 18-й день народження, і я молюся Богу, що моя сім'я грає злий жарт, що вони купили мені мінівен з моїм іменем на номерному знаку,

– "скаржиться" дівчина.

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Вона розповідала, що це "не нахабність". Найбільше дівчину обурив саме іменний номерний знак. Один з користувачів підтримав дівчину:

Це ім'я на частині номерного знака змусило б мене здичавіти,

– сказав коментатор.

Відео швидко стало популярним і його переглянуло 2 мільйони людей. Майже всі користувачі розкритикували вередливого підлітка за таку поведінку.