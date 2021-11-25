Такое поведение девушки не оценили ни родители, ни комментаторы в соцсети. Подробнее об этой истории читайте дальше.
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Девушке не понравился подарок
Присцила надеется, что это шутка, и родители ей действительно не подарят минивэн на ее 18-й день рождения. Это она сообщила на видео, опубликованном в токтоке. После этого ее назвали "уродом".
В пятницу мой 18-й день рождения, и я молюсь Богу, что моя семья играет злую шутку, что они купили мне минивэн с моим именем на номерном знаке,
– "жалуется" девушка.
Она рассказывала, что это "не наглость". Больше всего девушку возмутил именно именный номерной знак. Один из пользователей поддержал девушку:
Это имя на части номерного знака заставило бы меня одичать,
– сказал комментатор.
Видео быстро стало популярным и его просмотрело 2 миллиона человек. Почти все пользователи подвергли критике капризного подростка за такое поведение:
- "Возможно, надо быть благодарным?"
- "Нет никакого способа пожаловаться на получение автомобиля на день рождения "не наглым способом".
- "Наверное, так трудно получить машину бесплатно: (мы будем молиться за вас, девушка)".
- "Это мой 18-й, я возьму".