После этого девушки решили встретиться в баре Нью-Хейвена, где Тинетти работала хозяйкой. Они сразу нашли общий язык и это неспроста, потому что впоследствии выяснилось, что они сестры.

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Подруги узнали, что они сестры

Женщины сразу нашли общий язык и многое похожее: они обе обожали татуировки и были яркими личностями . Тенети обратила внимание, что на теле Мэдисон есть доминиканский флаг, как и у нее, однако тогда она ничего не заподозрила. Кроме общих интересов, они имели незаурядные сходства во внешности. Со временем коллеги и друзья начали это замечать и все чаще обращали внимание.

Тинетти и Мэдисон воспринимали это как шутку, однако внутри зарождались определенные сомнения. Это заставило их сверить свидетельства о рождении, но там были указаны разные места и биологические семьи. Даже после этого девушки прибегли к более тщательному анализу и поняли, что документы одной из них были подделаны и детей на самом деле усыновили в один день . Еще до того, как подруги начали расследовать это дело, Мэдисон нашла своих биологических родителей, которые также были указаны в документах Тинетти . Девушка позвонила своему отцу, чтобы уточнить, не было ли у них еще одного ребенка, которого они отдали на усыновление. М ужчина подтвердил эту информацию.



Детские фото Тинетти и Мэдисон / Фото Insider

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После этого Тинетти и Мэдисон все же решили сделать ДНК-тест, чтобы удостовериться в том, что это не ошибка. В январе Джулия Тинетти проснулась от сообщения своей близкой подруги Кассандры Мэдисон, которая интересовалась, пришли ли уже результаты. Тинетти проверила свою почту и увидела новое письмо. Она перешла по ссылке и была ошеломлена. Тогда позвонила Мэдисон, которая работала помощником хирурга , и сказала фразу, изменившую жизнь подруг:



Ты сидишь? – спросила Тинетти. – Мы сестры!

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