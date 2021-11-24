Після цього дівчата вирішили зустрітись в барі Нью-Хейвена, де Тінеті працювала господинею. Вони одразу знайшли спільну мову і це неспроста, адже згодом вияснилось, що вони сестри.

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Подруги дізнались, що вони сестри

Жінки одразу знайшли спільну мову та багато схожого між собою: вони обоє обожнювали татуювання і були яскравими особистостями. Тенеті звернула увагу, що на тілі Медісон є домініканський прапор, як і в неї, проте тоді вона нічого не запідозрила. Окрім спільних інтересів, вони мали неабиякі схожості у зовнішності. Згодом колеги та друзі почали це помічати і все частіше звертали увагу.

Тінеті і Медісон сприймали це як жарт, проте всередині зароджувались певні сумніви. Це змусило їх звірити свідоцтва про народження, але там були вказані різні місця та біологічні сім'ї. Навіть після цього дівчата вдались до більш ретельного аналізу і зрозуміли, що документи однієї з них були підроблені і дітей насправді усиновили в один день. Ще до того, як подруги почали розслідувати цю справу, Медісон знайшла своїх біологічних батьків, які також були вказані у документах Тінеті. Дівчина зателефонувала своєму батькові, аби уточнити, чи не було у них ще однієї дитини, яку вони віддали на усиновлення. Чоловік підтвердив цю інформацію.



Дитячі фото Тінеті і Медісон / Фото Insider

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Після цього Тінеті і Медісон все ж вирішили зробити ДНК тест, аби упевнитися в тому, що це не помилка. У січні Джулія Тінеті прокинулася від повідомлення своєї близької подруги Кассандри Медісон, яка цікавилась, чи вже надійшли результати. Тінеті перевірила свою пошту і побачила новий лист. Вона перейшла за посиланням і була приголомшена. Тоді зателефонувала Медісон, яка працює помічником хірурга, і сказала фразу, яка змінила життя подруг:



Ти сидиш? – запитала Тінеті. – Ми сестри!

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Нова сім'я

Ця історія видається приголомшливою, вона неабияк зміцнила стосунки дівчат. Медісон вирішила познайомити Тенеті з біологічною сім'єю, яку змогла віднайти раніше. Вона зв'язалася зі своїм татом і дізналася, що її мати померла 4 роки тому. У дівчат ще є 1 старший брат та 6 молодших братів і сестер.