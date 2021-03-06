Батько упродовж 18 років знімав, як дорослішає його син: унікальне відео

Люблячий батько хотів назавжди запам’ятати, як дорослішає його син. Він знімав його на камеру від народження аж до самого 18-річчя.

Франс Хофмайстер – нідерландський режисер та художник із міста Утрехт. Нещодавно він презентував один із найгеніальніших проєктів у своєму житті. Чоловік зумів зафіксувати на відео, як подорослішав його син Вінс.

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Щоб втілити цю ідею, батько кожного тижня робив коротенький відеопортрет свого сина на однаковому фоні.

Як Вінс виглядав у 4 рочки; відео – в кінці новини / Скриншот Hofmeester

Згодом, коли хлопцю виповнилося 18 років, він змонтував увесь матеріал в одне невеличке відео та зробив йому справді особливий подарунок.

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Так виглядав Вінс у 14 років / Фото Hofmeester

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Відео вийшло зовсім коротеньким – всього 3 хвилини 45 секунд. Та в цей час вмістилися всі 18 років життя Вінса. Це справді заворожує.

Раніше режисер зробив аналогічне відео про те, як дорослішала його дочка.