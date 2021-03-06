Отец на протяжении 18 лет снимал, как взрослеет его сын: уникальное видео
Любящий отец хотел навсегда запомнить, как взрослеет его сын. Он снимал его на камеру от рождения до самого 18-летия.
Источник:Youtube
Франс Хофмайстер – нидерландский режиссер и художник из города Утрехт. Недавно он представил один из самых гениальных проектов в своей жизни. Мужчина сумел зафиксировать на видео, как повзрослел его сын Винс.
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Чтобы воплотить эту идею, отец каждую неделю делал короткий видеопортрет своего сына на одинаковом фоне.
Как Винс виглядел в 4 годика; видео – в конце новости / Скриншот Hofmeester
Впоследствии, когда парню исполнилось 18 лет, он смонтировал весь материал в одно небольшое видео и сделал ему действительно особый подарок.
Так выглядел Винс в 14 лет / Скриншот Hofmeester
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Видео получилось совсем коротким – всего 3 минуты 45 секунд. Но в это время уместились все 18 лет жизни Винса. Это действительно завораживает.
Ранее режиссер сделал аналогичное видео о том, как взрослела его дочь.
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