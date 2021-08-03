Батькова порада врятувала дівчині життя: що він їй сказав

Тіктокерка розповіла про неприємну ситуацію, яка сталась з нею у торговому центрі. Вийти з неї цілою і неушкодженою їх допомогли вказівки тата, який все життя вчив доньку, як поводитись у небезпечних ситуаціях.

У тіктоку власниця інтернет-магазину Лорен Белл поділилась серією відео про те, як їй довелось на практиці застосовувати ці поради. Зокрема, тато радив не втрачати пильності навіть під час шопінгу: "Якщо під час покупок ви наштовхуєтесь на якусь людину кілька разів, це, швидше за все, не випадковість. Ставте все під сумнів".

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Чоловік з самого початку був підозрілим

Кілька років тому жінка саме ходила на шопінг в один із місцевих торгових центрів. Він був розташований неподалік від дому, тож Лорен почувалась у безпеці. Проте в один момент вона помітила дивного чоловіка у відділі жіночого одягу.

Здавалось би, нічого такого, проте у нього не було кошика для товарів. Жінка й забула б про цього чоловіка, якби пізніше не зустріла його ще у кількох магазинах, де він так само нічого не купував. Складалось враження, що він просто її переслідує: "Я почала озиратись, адже мені вже здавалось, що на мене постійно хтось дивиться".

Спочатку дівчина почувала безпечно у торговому центрі / Фото Unsplash

Після цього Лорен почала шукати в ньому якісь відмінні риси – родимки або татуювання, про всяк випадок. А втративши його з поля зору, рушила до машини на стоянці. Проте саме там жінка згадала про ще одну батькову настанову: "Стоянки та гаражі – одне з найпоширеніших місць, де вас може очікувати небезпека".

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Слова тата підтвердились, адже вже за хвилину цей чоловік підійшов до неї на безлюдній стоянці. Він почав говорити про можливості заробити та запрошувати її до себе в машину. Лорен відчула справжню паніку і почала шукати шляхи відступу!

Чим все закінчилось

Зрештою, Лорен не постраждала: до стоянки заїхала ще одна машина і жінка, користуючись можливістю, забігла до своєї машини. Вона зізнається, що саме татові настанови допомогли їй помітити цього чоловіка і правильно діяти у небезпечній для її життя ситуації.