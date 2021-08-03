В тиктоке владелица интернет-магазина Лорен Белл поделилась серией видео о том, как ей пришлось на практике применять эти советы . В частности, папа советовал не терять бдительности даже во время шопинга: "Если во время покупок вы натолкнулись на какого-то человека несколько раз, это, скорее всего, не случайность. Ставьте все под сомнение".

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Мужчина с самого начала был подозрительным

Несколько лет назад женщина ходила на шопинг в один из местных торговых центров. Он находился недалеко от дома, поэтому Лорен чувствовала себя в безопасности. Однако в один момент она заметила странного мужчину в отделе женской одежды.

Казалось бы, ничего такого, но у него не было корзины для товаров. Женщина и забыла бы о нем, если бы потом не встретила его еще в нескольких магазинах , где он так же ничего не покупал. Создавалось впечатление, что он просто ее преследует : "Я начала оглядываться, ведь мне уже казалось, что на меня постоянно кто-то смотрит".

Сначала девушка чувствовала себя безопасно в торговом центре / Фото Unsplash

После этого Лорен начала искать в нем какие-то отличительные черты – родинки или татуировки, на всякий случай. А потеряв его из виду, двинулась к машине на стоянке. Однако именно там женщина вспомнила об еще одной установке отці: "Стоянки и гаражи – одни из самых распространенных мест, где вас может ожидать опасность".

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Слова папы подтвердились, ведь уже через минуту этот мужчина подошел к ней на безлюдной стоянке. Он начал говорить о возможности заработать и приглашать ее к себе в машину. Лорен почувствовала настоящую панику и начала искать пути отступления!

Чем все закончилось