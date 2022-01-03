Ізабель регулярно публікує ефектні та відверті фото у своїх соцмережах, чим приваблює фанатів з усього світу. До прикладу, на її сторінку в інстаграмі підписані понад 192 тисячі людей.

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В одному з останніх дописів Ізабель продемонструвала себе в яскраво-рожевому бікіні з візерунками. Мало хто взагалі б ризикнув опублікувати таку фотографію, але Ізабель давно позбулася комплексів щодо свого тіла. Вона його дуже любить!

22-річна Ізабель Ніколс Нолл / Фото інстаграм isabelnichollsnall

На думку блогерки, люди, у яких різна вага, однаково чарівно виглядають. Не потрібно слідувати за нереалістичними стандартами краси, а варто просто прийняти себе.

Ви заслуговуєте жити таким життям, у якому ви не будете ненавидіти своє тіло, – розповідає Ізабель.

Дівчина не соромиться публікувати відверті світлини / Фото інстаграм isabelnichollsnall

Попри це, не всі позитивно реагують на таку відкритість Ізабель. Дівчина зіштовхується з різними тролями як у реальному, так і у віртуальному житті, які часто намагаються її принизити.

Спершу Ізабель важко переживала подібні атаки, але з часом навчилася з цим справлятися. Тепер вона просто не реагує на різні образливі реакції. Ігнорування – ефективний вихід з цієї ситуації.

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Як тільки я перестала турбуватися, що про мене думають, то почала робити те, що хотіла. В мене з’явилося багато фанатів, і тепер я займаюся фантастичними речами, – говорить Ізабель.

Дівчина не звертає увагу на негативні коментарі й постійно їх видаляє / Фото інстаграм isabelnichollsnall

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Ізабель підтримує бодіпозитив, в межах якого закликають людей позитивно ставитися до свого тіла, вільно самовиражатися тощо. Критики цього руху вважають, що тут є свої підводні камені: зокрема, пропаганда нездорового способу життя, ожиріння.