Изабель регулярно публикует эффектные и откровенные фото в своих соцсетях, чем привлекает фанатов по всему миру. К примеру, на ее страницу в инстаграме подписаны более 192 тысяч человек.

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В одном из последних постов Изабель продемонстрировала себя в ярко-розовом бикини. Мало кто вообще бы рискнул опубликовать такую ​​фотографию, но Изабель давно избавилась от комплексов относительно своего тела. Она его очень любит!

22-летняя Изабель Николс Нолл / Фото инстаграм isabelnichollsnall

По мнению блогерши, люди с разным весом все равно отлично выглядят. Не нужно следовать нереалистичным стандартам красоты, а стоит просто принять себя.

Вы заслуживаете жить такой жизнью, в которой вы не будете ненавидеть свое тело, – рассказывает Изабель.

Девушка не стесняется публиковать откровенные фотографии / Фото инстаграм isabelnichollsnall

Несмотря на это, не все положительно реагируют на открытость Изабель. Девушка сталкивается с разными троллями как в реальной, так и в виртуальной жизни, которые часто пытаются ее унизить.

Сначала Изабель с трудом переживала подобные атаки, но со временем научилась с этим справляться. Теперь она просто не реагирует на разные оскорбительные реакции. Игнорирование – эффективный выход из сложившейся ситуации.

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Как только я перестала беспокоиться, что обо мне думают, начала делать то, что хотела. У меня появилось много фанатов, и теперь я занимаюсь фантастическими вещами, – говорит Изабель.

Девушка не обращает внимания на негативные комментарии и постоянно их удаляет / Фото инстаграм isabelnichollsnall

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Изабель поддерживает бодипозитив, в рамках которого призывают людей положительно относиться к своему телу, свободно самовыражаться и т.д. Критики этого движения считают, что здесь есть свои подводные камни: в частности, пропаганда нездорового образа жизни, ожирения.