Без макіяжу: красуні, які доводять, що косметика буває зайвою

15 лютого 2022 , 12:49
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Не усім знадобиться декоративна косметика для впевненості. Ці красуні своїм прикладом підтверджують, що часом вона може бути навіть зайвою.

Дівчата все частіше відмовляються від великої кількості косметики на обличчі, а сучасні тенденції диктують свої правила природної краси. Тож 24 канал ділиться фотодобіркою, яка доводить, що без макіяжу – краще.

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Красуні без макіяжу

Природна краса.

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Як гарно / Фото Reddit

Цій красуні 29 років і вона виглядає просто неймовірно.


Дівчині 29 років / Фото Reddit

Тепер і ця дівчина не використовує косметику для походу у магазин.


Полюбила себе без макіяжу / Фото Reddit

Почуватись вільно і приймати – це чудово.


Потрібно любити себе / Фото Reddit

Неймовірна зовнішність та волосся.


Красива від природи / Фото Reddit

Жінка вчиться приймати себе без макіяжу.


Без макіяжу / Фото Reddit

Яка нестандартна зовнішність – дуже вродлива дівчина.


Вродлива дівчина / Фото Reddit

Дівчина опублікувала у мережі фото без макіяжу.


Фото без макіяжу / Фото Reddit

Ця дівчина наче модель, яка готова до виходу на подіум.


Наче модель / Фото Reddit

Дівчина наважилась показати своє обличчя без макіяжу і з сивиною. Їй 30, вона пишається собою.


Любов до себе / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак