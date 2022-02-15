Без макіяжу: красуні, які доводять, що косметика буває зайвою
Не усім знадобиться декоративна косметика для впевненості. Ці красуні своїм прикладом підтверджують, що часом вона може бути навіть зайвою.
Дівчата все частіше відмовляються від великої кількості косметики на обличчі, а сучасні тенденції диктують свої правила природної краси. Тож 24 канал ділиться фотодобіркою, яка доводить, що без макіяжу – краще.
Цікаво 10 дівчат, які пішли в салон краси і сильно пошкодували: кумедні фото
Красуні без макіяжу
Природна краса.
Як гарно / Фото Reddit
Цій красуні 29 років і вона виглядає просто неймовірно.
Дівчині 29 років / Фото Reddit
Тепер і ця дівчина не використовує косметику для походу у магазин.
Полюбила себе без макіяжу / Фото Reddit
Почуватись вільно і приймати – це чудово.
Потрібно любити себе / Фото Reddit
Неймовірна зовнішність та волосся.
Красива від природи / Фото Reddit
Жінка вчиться приймати себе без макіяжу.
Без макіяжу / Фото Reddit
Яка нестандартна зовнішність – дуже вродлива дівчина.
Вродлива дівчина / Фото Reddit
Дівчина опублікувала у мережі фото без макіяжу.
Фото без макіяжу / Фото Reddit
Ця дівчина наче модель, яка готова до виходу на подіум.
Наче модель / Фото Reddit
Дівчина наважилась показати своє обличчя без макіяжу і з сивиною. Їй 30, вона пишається собою.
Любов до себе / Фото Reddit