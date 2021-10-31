Бездоганна італійська вечеря: як найкраще поєднати пасту та вино

Тандем італійської пасти, однієї з найпопулярніших страв у світі, та вина вважається дійсно безпрограшним. Проте й у цьому випадку варто знати, як правильно поєднувати ці два продукти, щоб підкреслити яскравий смак вашої пасти.

Насправді навіть найкращу пасту ніхто не подає просто так – її завжди супроводжує відповідний соус. Тут при виборі вина й виникають труднощі, адже соуси можуть складатись з такого різноманіття спецій, овочів та інших продуктів, що голова йде обертом! Тому пропонуємо вам познайомитись з 4 класичними поєднаннями поширених видів пасти з вином, які завжди спрацьовують.

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Паста болоньєзе та К’янті

Це типова італійська страва, тому тут не варто ускладнювати. Найкраща пара, яку тільки можна до неї підібрати – італійське К’янті. Не бійтесь, що таке поєднання комусь може здатись нудним чи позбавленим оригінальності, адже це та сама класика, перевірена роками.

Класична паста болоньєзе / Фото Unsplash

Насичене червоне сухе К’янті з сорту Санджовезе чудово підкреслить ароматний томатний соус болоньєзе з травами. Таке вино також досить танінне, щоб не губитися на фоні страви та навіть нейтралізувати жирність яловичини у соусі.

Чудово пасуватиме до цієї страви й українське вино: спробуйте пасту болоньєзе і SHABO Reserve Saperavi. Насичена та яскрава ароматика і смак цього вина роблять його чудовою парою до цієї пасти.

Паста карбонара та Соаве

Ще один фаворит серед любителів пасти – це соус з пармезану, яєць, чорного перцю та бекону, який повністю стає готовим вже після того, як його викладають на гарячі спагеті.

Насичена паста карбонара / Фото Unsplash

Цей багатий на смаки соус вимагає вина з приємною кислотністю. Що ж, тоді варто звернути увагу на біле сухе італійське Соаве. Ви зможете по-справжньому оцінити таке поєднання, коли зробите перші кілька ковтків цього елегантного легкого вина після ситної карбонари – просто те, що треба!

Гармонійну пару з цією пастою складе й SHABO Reserve Chardonnay. Його свіжий аромат та округлий смак підкреслять пікантні ноти соусу.

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Паста прімавера та Верментіно

Простий рецепт вегетаріанської пасти вигадали у 50-х роках минулого століття у США, та з часом ця страва прижилась в усьому світі. Прімаверу готують з різними овочами та зеленню, додаючи подрібнений волоський горіх та навіть чилі. Проте головні на цій сцені зазвичай – смажені кабачки.

Паста прімавера, яку готують з великою кількістю овочів / Фото Pexels

Біле вино загалом дуже добре пасує до страв з овочами. Та особливо гарну пару ніжним кабачкам складе біле ароматне вино з італійського сорту Верментіно, яке зазвичай має дуже насичений посмак. Чудовим варіантом буде вино, вироблене саме в Тоскані або ж на острові Сардинія.

Посперечатись з Верментіно благородним ароматом, насиченим смаком та приємним посмаком легко зможе вино з українського автохтонного сорту Тельті-Курук. Спробуйте поєднати прімаверу з SHABO Reserve Telti-Kuruk.

Паста з креветками у томатному соусі та рожеве ігристе

Маєте секретний рецепт страви, яка стає головною на усіх сімейних застіллях? Доберіть до неї вишукане вино від SHABO, що підкресліть її особливий смак. Обирайте вино за смаком в інтернет-магазині SHABO

Ця страва під назвою "Pasta Fra Diavolo" буквально перекладається як "Брат Диявола". Такою назвою вона зобов’язана особливо гострому соусу з додаванням перцю чилі. А яке ж вино підібрати до пасти з таким яскравим соусом?

Гостра паста з креветками у томатному соусі / Фото freepik

Біле вино просто загубиться серед насичених смаків, а червоні вина – занадто танінні для морепродуктів. Незамінним варіантом для такої страви стане рожеве ігристе вино. Воно чудово підкреслить як смак гострого томатного соусу, так і соковитих креветок.

Впевнені, що після першої ж спроби вашим фаворитом у цьому, і не тільки у цьому, поєднанні стане SHABO Classic Brut рожеве – свіже, фруктове, добре збалансоване ігристе, створене за класичною методою.

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І хоч класичні поєднання завжди зможуть вас потішити, не забувайте експериментувати та довіряти власному смаку. Хтозна, яка пара може стати для вас справжнім еногастрономічним святом!