На самом деле даже лучшую пасту никто не подает просто так – ее всегда сопровождает соответствующий соус. Тут при выборе вина и возникают трудности, ведь соусы могут состоять из такого многообразия специй, овощей и других продуктов, что голова идет кругом! Поэтому предлагаем вам познакомиться с 4 классическими сочетаниями распространенных видов пасты с вином, которые всегда срабатывают.

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Паста болоньезе и Кьянти

Это типичное итальянское блюдо, поэтому не стоит ничего усложнять. Лучшая пара, которую только можно к нему подобрать – итальянское Кьянти. Не бойтесь, что такое сочетание кому-то может показаться скучным или лишенным оригинальности, ведь это та самая классика, проверенная годами.

Классическая паста болоньезе​ / Фото Unsplash

Насыщенное красное сухое Кьянти из сорта Санджовезе прекрасно подчеркнет ароматный томатный соус болоньезе с травами. Такое вино также достаточно танинное, чтобы не теряться на фоне блюда и даже нейтрализовать жирность говядины в соусе.

Прекрасно подойдет к этому блюду и украинское вино: попробуйте пасту болоньезе и SHABO Reserve Saperavi. Насыщенная и яркая ароматика и вкус этого вина делают его прекрасной парой к этой пасте.

Карбонара и Соаве

Еще один фаворит среди любителей пасты – это соус из пармезана, яиц, черного перца и бекона, который становится полностью готовым уже после того, как его выкладывают на горячие спагетти.

Насыщенная паста карбонара / Фото Unsplash

Этот богатый на вкусы соус требует вина с приятной кислотностью. Что ж, тогда стоит обратить внимание на белое сухое итальянское Соаве. Вы сможете по-настоящему оценить такое сочетание, когда сделаете первые несколько глотков этого элегантного легкого вина после сытной карбонары – просто то, что надо!

Гармоничную пару с этой пастой составит и SHABO Reserve Chardonnay. Его свежий аромат и округлый вкус подчеркнут пикантные ноты соуса.

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Паста Примавера и Верментино

Простой рецепт вегетарианской пасты придумали в 50-х годах прошлого века в США, но со временем это блюдо прижилось и во всем мире. Примаверу готовят с различными овощами и зеленью, добавляя измельченный грецкий орех и даже чили. Однако главные на этой сцене обычно – жареные кабачки или цуккини.

Паста Примавера, которую готовят с большим количеством овощей / Фото Pexels

Белое вино вообще очень хорошо сочетается с овощными блюдами. Но особенно подходящая пара нежным кабачкам – белое ароматное вино из итальянского сорта Верментино, у которого обычно очень насыщенное послевкусие. Отличным вариантом будет Верментино, произведенное в Тоскане или на острове Сардиния.

Поспорить с Верментино благородным ароматом, насыщенным вкусом и приятным послевкусием легко сможет вино из украинского автохтонного сорта Тельти-Курук. Попробуйте сочетать Примавера с SHABO Reserve Telti-Kuruk.

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Паста с креветками в томатном соусе и розовое игристое

Это блюдо под названием "Fra Diavolo" буквально переводится как "Брат Дьявола". Таким названием оно обязано особенно острому соусу с добавлением перца чили. А какое же вино подобрать к пасте с таким ярким соусом?

Острая паста с креветками в томатном соусе​ / Фото freepik

Белое вино просто затеряется среди насыщенных вкусов, а красные вина – слишком танинные для морепродуктов. Незаменимым вариантом для такого блюда станет розовое игристое вино. Оно прекрасно подчеркнет вкус как острого томатного соуса, так и сочных креветок.

Уверены, что после первой же попытки вашим фаворитом в этом, и не только в этом, сочетании станет SHABO Classic Brut розовое – свежее, фруктовое, хорошо сбалансированное игристое, созданное по классической методике.

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И хотя классические сочетания всегда смогут вас порадовать, не забывайте экспериментировать и доверять собственному вкусу. Кто знает, какая пара может стать для вас настоящим эногастрономическим праздником!