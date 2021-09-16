Його збирають зеленим, потім підсушують, і він стає землисто-чорного кольору та набуває характерного гострого аромату, що відчувається найкраще, якщо його змолоти. Як же цей знайомий всім аромат може опинитись у вині?

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Звідки у вині запах чорного перцю

Цей аромат перцю надає природна хімічна речовина – піперін. Що цікаво, ця речовина навіть належить до групи алкалоїдів, то ж, мабуть, цілком нормально, що його шукали вчені, які вивчали ароматику вин.

Але наукові дослідження згодом довели, що за аромат перцю у винах відповідає зовсім інша речовина – ротундон.

Ротундон – це органічна молекула, яка також міститься у чорному перці, але у значно меншій концентрації, ніж піперін. І саме вона також зустрічається у деяких винах, в першу чергу – у Ширазах та Сіра, саме там її вперше й знайшли вчені.

За аромат перцю у вині відповідає особлива сполука / Зображення Сомельє в зелених штанях

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У яких винах можна відчути аромат чорного перцю

Загалом, ноти чорного перцю зустрічаються у декількох різновидах червоних вин, крім вже згаданого вище Ширазу (наприклад, з австралійської долини Бароса) та Сіра (наприклад, з Північної Рони). Відчути їх ви можете також у класичних К’янті з сорту Санджовезе, та навіть у деяких рожевих винах з Прованса, що зроблені з сортів Сіра, Гренаш та Сенсо.

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Ну що ж, трохи перчику нам всім не завадить!