Коли на душі сумно та не вистачає мотивації, останнє, що хочеться робити – це надягати форму і йти в спортивний зал. Та особистий тренер Сем Мерза переконаний, що варто підібрати правильний вид фізичних вправ, щоб настрій пішов вгору.

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"Існує тренування для будь-якого настрою, головне – прислухатися до свого тіла", – зазначає тренер. Він підібрав різні фізичні вправи для будь-кого емоційного стану – від гніву до абсолютного щастя, щоб тренування більше не асоціювались із вас стражданням.

Треба вивільнити пар

Коли людина повна негативних емоцій, в її організмі піднімається рівень адреналіну. Хочеться кудись вивільнити цю злість, чи не так? Спрямувати енергію у правильну сторону допоможуть стрибки або віджимання.

У такому стані люди рідко думають про техніку безпеки, під час тренувань. Тому варто триматись якомога далі від вправ з гантелями, штангами тощо, щоб не травмуватись. Чудовим варіантом стане бокс або ж розмірений біг.

Біг допомагає вивільнити енергію / Фото Pexels

При тривожності варто сповільнитись

А от якщо ви відчуваєте занепокоєння, біг може стати вашим ворогом. Під час бігу серцебиття стає частішим, людина відчуває задишку: "Організм може сприймати це як симптоми паніки, і тривожних думок в голові може стати більше", – пояснює тренер.

Тому краще обирати повільні, статичні вправи, вмикаючи на фоні улюблену музику. До прикладу, пілатес, йога, дихальні вправи, медитація та навіть повільна ходьба.

Йога – хороший спосіб позбутись тривоги / Фото Unsplash

Якщо сумно, треба тренуватись разом

Здавалось би, яке тренування, коли важко себе витягти з ліжка? Та у такому стані спільні кардіотренування з друзями – це ефективний спосіб підняти собі настрій.

Не картайте себе, якщо заняття спортом цього разу будуть менш інтенсивними, ніж в інші дні, або якщо ви повертаєтесь до тренувань після довгої перерви. Навіть легкі вправи додадуть вам мотивації.

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До прикладу, можна просто гуляти з другом або ж приєднатись до групових онлайн-тренувань. Особливо важливо у цей період – відчувати підтримку та спілкуватись.

Спокій потрібно утримати

Почуваєтесь розслаблено і хочете залишатись у такому стані? Обирайте повільні та зосереджені види тренувань: пілатес, стретчинг, аеробіка. Почуваючись спокійно, ви зможете звертати увагу на важливі деталі під час заняття, дослухатись до свого тіла, не відволікаючись на щось інше.

Стретчинг допоможе залишатись спокійною / Фото Unsplash

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Час робити, що заманеться

Якщо ви почуваєтесь абсолютно щасливо, тренер радить просто зайнятись улюбленим спортом та отримати від нього максимум задоволення. А ще – це чудовий час, щоб спробувати щось нове: вивчити нові танцювальні рухи, сходити вперше в басейн чи взяти участь в онлайн-марафоні.