Когда на душе грустно и не хватает мотивации, последнее, что хочется делать – это надевать форму и идти в спортивный зал. Но личный тренер Сэм Мерза убежден, что стоит подобрать правильный вид физических упражнений, чтобы настроение пошло вверх.

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"Существует тренировки для любого настроения, главное – прислушиваться к своему телу", – отмечает тренер. Он подобрал различные физические упражнения для любого эмоционального состояния – от гнева до абсолютного счастья, чтобы тренировки больше не ассоциировались с вас страданием.

Надо выпустить пар

Когда человек полон негативных эмоций, в его организме поднимается уровень адреналина. Хочется куда-то выпустить эту злость, не так ли? Направить энергию в правильное русло помогут прыжки или отжимание.

В таком состоянии люди редко думают о технике безопасности во время тренировок. Поэтому стоит держаться подальше от упражнений с гантелями, штангами и т.п., чтобы не травмироваться. Отличным вариантом станет бокс или размеренный бег.

Бег помогает высвободить энергию / Фото Pexels

При тревожности стоит замедлиться

А вот если вы чувствуете беспокойство, бег может стать вашим врагом. Во время бега сердцебиение становится чаще, человек чувствует одышку: "Организм может воспринимать это как симптомы паники, и тревожных мыслей в голове может стать больше ", – объясняет тренер.

Поэтому лучше выбирать медленные, статические упражнения, включая на фоне любимую музыку. К примеру, пилатес, йога, дыхательные упражнения, медитация и даже медленная ходьба.

Йога – хороший способ избавиться тревоги / Фото Unsplash

Если грустно, надо тренироваться вместе

Казалось бы, какая тренировка, когда трудно себя даже вытащить из кровати? Но в таком состоянии совместные кардиотренировки с друзьями – это эффективный способ поднять себе настроение.

Не ругайте себя, если занятия спортом на этот раз будут менее интенсивными, чем в другие дни, или если вы возвращаетесь к тренировкам после долгого перерыва. Даже легкие упражнения придадут вам мотивации.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

К примеру, можно просто гулять с другом или же присоединиться к групповым онлайн-тренировкам. Особенно важно в этот период – чувствовать поддержку и общаться.

Спокойствие нужно удержать

Чувствуете себя спокойно и хотите оставаться в таком состоянии? Выбирайте медленные и сосредоточены виды тренировок: пилатес, стретчинг, аэробика. Чувствуя себя спокойно, вы сможете обращать внимание на важные детали во время занятия, прислушиваться к своему телу, не отвлекаясь на другое.

Стретчинг поможет оставаться спокойной / Фото Unsplash

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