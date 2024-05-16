Викрили себе у соцмережах: близнючка таємно працювала на роботі замість своєї сестри
Джерело:The Mirror
Канадські інфлюенсерки та близнючки Арі та Ное Ченс вирішили помінятися місцями на робочому місці, але їх спіймали на гарячому.
Чому одна з сестер збиралась працювати замість іншої та як викрили план близнючок, розповідаємо далі.
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Як близнючка таємно працювала на роботі замість сестри
Сестри вирішили спробувати обманути керівництво компанії, коли одній з них відмовили у наданні щорічної відпустки, але дівчина все одно дуже хотіла полетіти на відпочинок. Можливо, цю ідею вдалося б успішно реалізувати, якби "сестра на заміні" не записала жартівливе відео у тікток, розкривши свої плани.
Мій бос побачив відео, яке опублікувала сестра, коли вона прикривала мене на роботі,
– поділилась близнючка.
Менеджер компанії, якого звуть Джон, вимагав вибачень, негайних пояснень та пошуку шляхів для виправлення цієї ситуації.
Як дівчата вирішила схитрувати: дивіться відео
Ваше рішення залучити свою сестру-близнюка на заміну, поки ви гуляєте у відпустці після того, як ваш запит на неї було відхилено, є абсолютно неприйнятним. Це ляпас і вашим колегам, які дотримуються правил, і компанії, яка довіряє вам обов’язки,
– написав чоловік в офіційному попередженні.
Завершуючи лист "словами розчарування", Джон додав, що будь-які подібні випадки у майбутньому призведуть до серйозних наслідків, зокрема дисциплінарних стягнень.
Відео ж сестер-близнючок швидко зібрало тисячі коментарів, лайків та репостів. Багато хто з користувачів мережі прагнув дізнатися, що сталося далі.