Бойфренд у 93: мудрі поради про кохання від прабабусі

У свої 93 американська психологиня Едіт Егер зустрічається з 96-річним чоловіком та любить кататись на гойдалках. До неї звертаються пари, які мають проблеми у стосунках. Жінка вважає, що троянди на свято ще не означають справжнє кохання і радить звертати увагу зовсім на інші речі.

Колись Едіт Егер пережила Голокост, а зараз – працює успішним клінічним психологом у Каліфорнії та пише книги. Вона ділиться своїми життєвими порадами щодо кохання та романтичних стосунків.

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На думку Егер суцільна романтика у парі триває не більше 18 місяців, а для того, щоб побудувати справжні міцні стосунки, потрібно перш за все запитати себе: "Чи одружилась би я на собі?". Дізнайтесь, для чого ставити таке дивне запитання і про які ще секрети кохання розповіла 93-річна прабабуся.

Почніть з любові до себе

Егер радить перш за все починати кожен ранок зі слів: "Я люблю себе і поважаю". Це не самозакоханість, а турбота. Добре харчуйтесь, тренуйтесь і беріть відповідальність за своє життя. Бо стосунки – стосунками, а, зрештою, ви самі – єдині, хто буде у вас все життя.

Спочатку полюбіть себе / Фото Unsplash

Запитайте себе: чи одружилась би я з собою?

Складіть список своїх хороших якостей та тих, від яких ви хотіли б позбутись. Перш ніж почати жити з іншою людиною, варто розібратись зі своїми "тарганами" – образами, гнівом, роздратуванням тощо.

Це чудовий час визнати: якщо ти не щаслива наодинці з собою, ти не будеш щаслива з кимось іншим,

– каже психологиня

Кохання – це час

Ви повинні достатньо часу приділяти не тільки своєму партнеру, а й роботі, захоплення та самій собі. Важливо досягнути гармонії. Коли ви проводите час з іншою людиною, запитайте себе: "Це мене наповнює чи виснажує?".

Будьте у гармонії з собою та своїм партнером / Фото Unsplash

Довіряйте партнеру

Довіра – це основа будь-яких стосунків. Розмовляйте про свої проблеми, адже найбільший ворог стосунків – це постійне роздратування та прихований гнів.

Ви справді повинні вірити, що разом ви будете сильніші, ніж поодинці,

– каже Едіт Егер.

Ніякого сексу після сварок

Сварки бувають у будь-які парі і це нормально. Проте секс після сварок лише робить гірше, адже ви до кінця так і не розв'язали проблеми, а вирішили "перекрити" її інтимом. Краще обговоріть конфлікт і знайдіть компроміс.

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Плакати теж нормально

Психологиня радить не стримувати емоції: "Протилежністю до депресії є висловлення своїх емоцій". Вона також називає це "не поливати часник шоколадом". Тобто якщо вас у парі щось не влаштовує, не намагайтесь це приховати і вдавати, що все добре. Діліться з партнером.

Емоційність це теж нормально / Фото Pexels

Кризи середнього віку не існує

...проте існує перехід до середнього віку, який теж буває важким. Сама Едіт Егер також боялась віку у свій час. Зокрема, коли їй було 40 років, її науковий керівник закликав її здобути ступінь доктора наук. Їй це здавалось божевіллям, адже до того часу їй буде вже 50! Тоді він відповів: "Тобі у будь-якому разі буде 50". Вона радить просто приймати це.

Вмійте пробачати

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Жінка вважає, що коли ви пробачаєте комусь, то робите це перш за все для себе.

Коли я довго ображаюсь на іншу людину, я роблю гірше собі, а не цій людині,

– каже Егер