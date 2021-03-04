Одного разу нікому не відомий 95-річний дідусь Вільям Снелл сформував весь свій життєвий досвід у коротких 40 порадах. Вони стали настільки популярними, що досі запалюють серця мільйонів людей.

Перед вами повний список порад, який сформулював старенький дідусь ще в далекому 1993 році. Вони суперечливі, інколи досить наївні та в чомусь підліткові. Але що найважливіше – вони допомагають задуматися над власним життям та зрозуміти, що справді важливо, а про що не варто взагалі хвилюватися.

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Життєві поради від 95-річного Вільяма Снелла

1. Співайте, коли ви в душі!

2. Ставтеся до кожного знайомого та незнайомого так, як би ви хотіли, щоб вони ставилися до вас.

3. Зустрічайте схід сонця хоча б один раз на рік.

4. Ніколи не відмовляйтеся від домашніх солодощів.

5. Прагніть до переваги, а не до досконалості.

6. Хоч колись посадіть дерево на свій день народження.

7. Якщо позичаєте автомобіль – поверніть його з повним баком.

8. Частіше говоріть близьким людям, що ви їх любите.

9. Будьте простішими.

10. Будуйте великі плани. Але не забувайте тішитися через дрібнички.

Великі плани – це чудово. Але не забувайте тішитися звичайний речам / Фото Unsplash

11. Станьте найбільш позитивною та натхненною людиною серед усіх, кого ви знаєте.

12. Прощайте себе та інших людей.

13. Частіше кажіть "дякую".

14. Уникайте людей, після яких ви погано себе почуваєте.

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15. Завжди одягайте чисте взуття.

16. Не забувайте про дні народження друзів та знайомих.

17. Дивіться людям в очі.

18. Вітайтеся першими.

19. Не забувайте повертати те, що позичили.

20. Будьте відкритими для нових друзів, але не забувайте про старих.

Старайтесь частіше бути на позитиві / Фото Unsplash

21. Не розповідайте секрети.

22. Садіть квіти кожної весни.

23. Заведіть песика.

24. Нехай у вас завжди буде міцне рукостискання.

25. Будьте там, де ви потрібні.

26. Беріть відповідальність за те, що відбувається у вашому житті.

27. Не чекайте, що життя завжди буде справедливим.

28. Пам’ятайте, що кохання – це велика сила.

29. Не бійтеся визнавати власні помилки.

30. Пийте шампанське без всяких причин.

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Для шампанського завжди знайдеться час / Фото Unsplash

31. Не соромтеся визнавати, що чогось не знаєте.

32. Тіштеся навіть найменшим покращенням в житті.

33. Дотримуйтеся свого слова.

34. Одружуйтеся або виходьте заміж, лише якщо любите цю людину.

35. Відновлюйте стару дружбу.

36. Подзвоніть батькам, якщо вони ще живі.

37. Вивчіть три красивих жарти.

38. Частіше кажіть "будь ласка".

39. Постійно вдосконалюйтеся.

40. Розсилайте один одному валентинки.