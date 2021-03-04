Однажды никому не известный 95-летний дедушка Уильям Снелл сформировал весь свой жизненный опыт в коротких 40 советах. Они стали настолько популярными, что до сих пор зажигают сердца миллионов людей.

Перед вами полный список советов, который сформулировал старенький дедушка еще в далеком 1993 году. Они противоречивы, иногда довольно наивные и немного подростковые. Но что самое важное – они помогают задуматься над собственной жизнью и понять, что действительно важно, а о чем не стоит вообще волноваться.

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Жизненные советы от 95-летнего Уильяма Снелла

1. Пойте, когда вы в душе!

2. Относитесь к каждому знакомому и незнакомому так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам.

3. Встречайте восход солнца хотя бы один раз в год.

4. Никогда не отказывайтесь от домашних сладостей.

5. Стремитесь к преимуществу, а не к совершенству.

6. Хоть когда-нибудь посадите дерево на свой день рождения.

7. Если одолжили автомобиль – верните его с полным баком.

8. Чаще говорите близким людям, что вы их любите.

9. Будьте проще.

10. Стройте большие планы. Но не забывайте радоваться из-за мелочей.

Большие планы – это отлично. Но не забывайте радоваться обычным вещам / Фото Unsplash

11. Станьте самым позитивным и вдохновенным человеком среди всех, кого вы знаете.

12. Прощайте себя и других людей.

13. Чаще говорите "спасибо".

14. Избегайте людей, после которых вы плохо себя чувствуете.

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15. Всегда надевайте чистую обувь.

16. Не забывайте о днях рождениях друзей и знакомых.

17. Смотрите людям в глаза.

18. Здоровайтесь первыми.

19. Не забывайте возвращать то, что одолжили.

20. Будьте открытыми для новых друзей, но не забывайте о старых.

Старайтесь почаще быть на позитиве / Фото Unsplash

21. Не рассказывайте секреты.

22. Сажайте цветы каждую весну.

23. Заведите песика.

24. Пусть у вас всегда будет крепкое рукопожатие.

25. Будьте там, где вы нужны.

26. Берите ответственность за то, что происходит в вашей жизни.

27. Не ждите, что жизнь всегда будет справедливой.

28. Помните, что любовь – это великая сила.

29. Не бойтесь признавать собственные ошибки.

30. Пейте шампанское без всяких причин.

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Для шампанского всегда найдется время / Фото Unsplash

31. Не стесняйтесь признавать, что чего-то не знаете.

32. Радуйтесь даже маленьким улучшениям в жизни.

33. Придерживайтесь своего слова.

34. Женитесь или выходите замуж, только если любите этого человека.

35. Восстанавливайте старую дружбу.

36. Позвоните родителям, если они еще живы.

37. Изучите три красивых шутки.

38. Чаще говорите "пожалуйста".

39. Постоянно совершенствуйтесь.

40. Рассылайте друг другу валентинки.