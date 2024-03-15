Як зірка пропонує очищувати шкіру обличчя, коли сил йти до ванної немає, розповідаємо далі.

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Як Брітні Спірс вмивається без води

42-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася з підписниками на своїй сторінці в інстаграм лайфхаком, який допоможе замінити воду, якщо не хочеться йти до ванни. У ролику, знятому пізно ввечері, артистка витирає обличчя пальцями.

Учора ввечері, коли я лежала в басейні з підігрівом і дивилася на зірки, я подумала, що мені потрібен новий засіб для вмивання. І через те, що я така ледача, я не встала, щоб умитися, і навіть не подумала пошукати що-небудь краще. Я взяла справу у свої руки і як кішка облизала лапи й пальцями розгладила обличчя,

– написала зірка.

Як знаменитість очистила обличчя без води: дивіться відео

Потім Брітні порадила всім бути з людьми, які знають вас справжніх.

Вони не тільки прикриють вашу спину, а й змусять вас виглядати дуже красиво,

– підсумувала співачка.

Коментарі до публікації вона традиційно закрила, щоб не провокувати хвилі хейту у свій бік.