Как звезда предлагает очищать кожу лица, когда сил идти в ванную нет, рассказываем дальше.
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Как Бритни Спирс умывается без воды
42-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками на своей странице в инстаграм лайфхаком, который поможет заменить воду, если не хочется идти в ванну. В ролике, снятом поздно вечером, артистка вытирает лицо пальцами.
Вчера вечером, когда я лежала в бассейне с подогревом и смотрела на звезды, я подумала, что мне нужно новое средство для умывания. И из-за того, что я такая ленивая, я не встала, чтобы умыться, и даже не подумала поискать что-нибудь получше. Я взяла дело в свои руки и как кошка облизала лапы и пальцами разгладила лицо,
– написала звезда.
Как знаменитость очистила лицо без воды: смотрите видео
Затем Бритни посоветовала всем быть с людьми, которые знают вас настоящих.
Они не только прикроют вашу спину, но и заставят вас выглядеть очень красиво,
– подытожила певица.
Комментарии к публикации она традиционно закрыла, чтобы не провоцировать волны хейта в свою сторону.