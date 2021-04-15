Жінки часто не наважуються дарувати коханим букети квітів, навіть якщо дуже хочеться. Зупиняє два питання: чи можна взагалі дарувати чоловікові квіти, і який букет вибрати? Дізнайтесь відповіді у матеріалі.

Нюанси квіткового етикету розкрила Ірина Зайцева – завуч Школи леді реаліті "Від пацанки до панянки", що виходить на Новому каналі. Вона розповіла, з якої нагоди варто дарувати чоловікам квіти, які букети обрати та як краще піднести квіткову композицію.

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Хоч ми й звикли, що квіти переважно дарують жінкам, проте експертка переконана, що цю традицію легко можна змінювати:

З жінками все просто – в будь-який незрозумілій ситуації можна і потрібно дарувати нам квіти. А ось з чоловіками ситуація складніша. Але є обставини, при яких етикет дозволяє дарувати квіти нашим дорогим чоловікам

Правило №1

У першу чергу, звісно, чоловікові заведено дарувати квіти на якесь грандіозне свято, на якому він – головна особа. До прикладу, доречно буде принести букет на ювілей, прем'єру фільму чи спектаклю або, наприклад, офіційний візит. ⠀

Доберіть коханому букет на важливе святе / Freepik

Правило №2

Присутність дами поруч також відіграє свою роль. Якщо поруч з чоловіком знаходиться його дружина, то букет завжди вручають їй. ⠀

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Правило №3

Існують правила класичного етикету, яких також варто дотримуватись. До прикладу, не рекомендує жінці вручати букет чоловікові, який молодший за неї.

Правило №4

Який же краще обрати букет, щоб він виглядав доречно? В подарунок чоловікові традиційно вибирають троянди, кали, орхідеї, гладіолуси, гвоздики і лілії. Букети з таких квітів виглядатимуть лаконічно та дуже поважно.

Троянди будуть хорошим вибором / Фото Unsplash

Правило №5

Етикет це не тільки про ввічливість і доречність, а й про зручність для усіх учасників зустрічі. Коли даруватимете чоловіку букет, краще простягайте квіти лівою рукою бутонами вгору. Для чого? Щоб права рука була у вас вільна для рукостискання. ⠀

Правило №6

При врученні дивіться прямо і приязно, а також обов'язково скажіть хоча б кілька приємних слів одержувачу. Це загальна порада для усіх, хто дарує квіти як чоловікам, так і жінкам.

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Правило №7

І останнє – ніяких правил. Завуч Школи леді зазначає, що у деяких випадках можна відкинути усі ці правила, особливо якщо це стосується рідних вам людей.

Хоч я й буваю сувора щодо дотримання етикету, але готова іноді ці правила порушувати й слідувати велінню серця. Так, якщо я тітка або хрещена, то хіба не захочу привітати з Днем ​​народження букетом улюбленого племінника або похресника, хоч я і старше їх? І якщо люблю свого чоловіка, то можу щороку його життя вітати квітами, а то й кожен день, якщо мені цього захочеться!

– пояснює свою позицію експертка

Оскільки у суспільстві досі побутує думка про те, що дарувати квіти чоловікам не прийнято, то вашому коханому може бути незручно приймати такий дарунок на людях. Тому Ірина Зайцева дає останню, проте не менше важливу пораду: "Якщо вирішите подарувати чоловікові квіти без приводу – постарайтеся уникнути публічності, щоб ні в якому разі його не збентежило!"