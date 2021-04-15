Женщины часто не решаются дарить любимым букеты цветов, даже если очень хочется. Останавливает два вопроса: можно ли вообще дарить мужчине цветы, и какой букет выбрать? Узнайте ответы в материале.

Нюансы цветочного этикета раскрыла Ирина Зайцева – завуч школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которое выходит на Новом канале. Она рассказала, по какому случаю стоит дарить мужчинам цветы, которые букеты выбрать и как лучше преподнести цветочную композицию.

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Хотя мы и привыкли, что цветы преимущественно дарят женщинам, однако эксперт убеждена, что эту традицию легко менять:

С женщинами все просто – в любой непонятной ситуации можно и нужно дарить нам цветы. А вот с мужчинами дела обстоят сложнее. Но есть обстоятельства, при которых этикет позволяет дарить цветы нашим дорогим мужчинам

Правило №1

В первую очередь, конечно, мужчине принято дарить цветы на какой-то грандиозный праздник, на котором он – главное лицо. К примеру, уместно будет принести букет на юбилей, премьеру фильма или спектакля или, например, официальный визит.

Подберите любимому букет важное святое / Freepik

Правило №2

Присутствие женщины рядом также играет свою роль. Если рядом с мужчиной находится его жена, то букет всегда вручают ей.

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Правило №3

Существуют правила классического этикета, которых также следует придерживаться. К примеру, не рекомендуется женщине вручать букет мужчине, который младше нее.

Правило №4

Какой же лучше выбрать букет, чтобы он выглядел уместно? В подарок мужчине традиционно выбирают розы, каллы, орхидеи, гладиолусы, гвоздики и лилии. Букеты из таких цветов выглядеть лаконично и очень презентабельно.

Розы будут хорошим выбором / Фото Unsplash

Правило №5

Этикет это не только о вежливости и уместности, но и об удобстве для всех участников встречи. Когда будете дарить мужу букет, лучше протягивайть цветы левой рукой бутонами вверх. Для чего? Чтобы правая рука была у вас свободна для рукопожатия. ⠀

Правило №6

При вручении смотрите прямо и приветливо, а также обязательно скажите хотя бы несколько приятных слов получателю. Это общий совет для всех, кто дарит цветы как мужчинам, так и женщинам.

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Правило №7

И последнее – никаких правил. Завуч школы леди отмечает, что в некоторых случаях можно отбросить все эти правила, особенно если это касается родных вам людей.

Хоть я и бываю строга в отношении соблюдения этикета, но готова иногда эти правила нарушать и следовать велению сердца. Так, если я тетя или крестная, то разве не захочу поздравить с днем рождения букетом любимого племянника или крестника, хоть и старше их? И если люблю своего мужчину, то могу каждый год его жизни приветствовать цветами, а то и каждый день, если мне этого захочется!

– объясняет свою позицию эксперт

Поскольку в обществе до сих пор бытует мнение о том, что дарить цветы мужчинам не принято, то вашему любимому может быть неудобно принимать такой подарок на людях. Поэтому Ирина Зайцева дает последний, однако не менее важный совет: "Если решите подарить мужчине цветы без повода – постарайтесь избежать публичности, чтобы ни в коем случае его не смутить".