Японка настолько виртуозно отомстила мужу за супружескую измену, что он никогда об этом не забудет. Мужчина может потерять одну из самых важных вещей в его жизни, а женщина – еще и неплохо на этом заработает.

Жительница Японии, которая не раскрыла данных о себе, недавно узнала, что ее муж время от времени изменяет. Она не могла успокоиться, поэтому решила оригинально отомстить своему любимому.

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Женщина вспомнила об огромной коллекции карточек из игр Yu-Gi-Oh, которую мужчина собирал на протяжении многих лет. Ему удалось приобрести несколько редких экземпляров, которые стоят на рынке тысячи долларов.

Пример карточек Yu-Gi-Oh / Фото Shopotam

Всю эту красоту разъяренная жена выставила на специальный аукцион. Она собирается продать карточки за 8 миллионов иен (более 70 тысяч долларов).

Решила продать коллекцию своего мужа из-за его измены. Коробки не открывались и хранились под крышкой, поэтому на них даже нет пыли, – говорится в описании к аукциону.

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Коллекционеры сразу поняли, что это уникальный шанс завладеть редкими карточками. За три дня в аукционе приняли участие более 400 человек. А финальная ставка должна произойти уже 17 апреля.

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Несмотря на такую активность, женщина точно обогатится на несколько миллионов иен. А вот что думает об этом мужчина и вообще знает ли он о такой мести жены – пока ничего не известно. Участники аукциона предполагают, что он либо смирился с таким шагом жены, либо даже ни о чем не догадывается.