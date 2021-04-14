Японка настільки віртуозно помстилася чоловіку за подружню зраду, що він ніколи про це не забуде. Мужчина може втратити одну із найважливіших речей в його житті, а жінка – ще й непогано на цьому заробить.

Мешканка Японії, яка не розкрила даних про себе, нещодавно дізналася, що її чоловік час від часу зраджує. Вона не могла заспокоїтися, тому вирішила оригінально помститися своєму коханому.

Цікаво Блогери показали справжнє обличчя: як вони виглядають у реальності – 15 порівнянь

Жінка згадала про величезну колекцію карточок з ігор Yu-Gi-Oh, яку чоловік збирав упродовж багатьох років. Йому вдалося придбати кілька рідкісних екземплярів, які коштують на ринку тисячі доларів.

Приклади карточок Yu-Gi-Oh / Фото Shopotam

Всю цю красу розлючена дружина виставила на спеціальний аукціон. Вона збирається продати карточки за 8 мільйонів єн (понад 70 тисяч доларів).

Вирішила продати колекцію свого чоловіка через його зраду. Коробки не відкривалися і зберігалися під кришкою, тому на них навіть немає пилюки, – йдеться в описі до аукціону.

Цікаво Жінка замовила весільне плаття, але стався провал: що було в посилці

Колекціонери одразу зрозуміли, що це унікальний шанс заволодіти рідкісними карточками. За три дні в аукціоні взяли участь понад 400 людей. А фінальна ставка має статися вже 17 квітня.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Зважаючи на таку активність, жінка точно збагатиться на кілька мільйонів єн. А-от що думає про це чоловік і чи взагалі знає про таку помсту дружини – поки нічого не відомо. Учасники аукціону припускають, що він або змирився з таким кроком дружини, або навіть ні про що не здогадується.