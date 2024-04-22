У чому секрет цієї пудри та як правильно нею користуватися, розповідаємо далі.

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Що таке прозора пудра

Правильна назва білої або прозорої пудри, неважливо, пресованої чи розсипчастої, – транспарентна.

Головна її перевага – у відсутності відтінку. Це означає, що така пудра підійде кожній – і власниці білосніжної шкіри, і засмаглій дівчині. При цьому вона забезпечує ефект ретуші у реальному житті: розмиває, маскує всі недоліки, закріплює макіяж та прибирає жирний блиск.

Рельєф обличчя стає рівнішим, нерівності маскуються, а тональна основа починає виглядати максимально природно.

А ще транспарентну пудру можна використовувати соло поверх зволожувального крему або праймера. Так вийде ефект випещеної шкіри без недосконалостей і видимого макіяжу.

Як виглядає прозора пудра: дивіться фото

Однак щоб прозора пудра не підвела, потрібно запам’ятати кілька правил.

По-перше, наносити її слід одним тонким шаром, не нашаровуючи. В крайньому разі можна пройтися по обличчю пензлем ще раз ввечері після робочого дня. А вдень краще використовувати серветки, що матують.

По-друге, не вбивайте її у шкіру. Просто акуратно припудріть обличчя, щоб не було надлишку засобу.

По-третє, наносити її варто при хорошому освітленні, щоб уникнути білого обличчя при денному світлі

А ще білу прозору пудру можна використовувати як основу під тіні. Так вони не згортатимуться і виглядатимуть яскравіше.